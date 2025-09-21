18.300 amphibiens sauvés sur huit dispositifs bénévoles de sauvetage routier en Franche-Comté

Ces trois dernières années, la LPO Bourgogne-Franche-Comté a déployé sur le territoire du massif du Jura et dans le Sundgau belfortain un programme inédit et ambitieux visant à améliorer la connaissance, la prise en compte et l’état de conservation des populations de reptiles et d’amphibiens.
Si les actions menées ont permis de sauver de nombreux animaux, la LPO estime qu’une espèce de reptile sur quatre et une espèce d’amphibien sur trois sont menacées d’extinction..
Zoom sur les actions mises en place
"Le programme R-PETO[S] a eu pour objectif d’améliorer la prise en compte des reptiles et amphibiens sur le massif jurassien. Le secteur géographique du projet s’est étendu sur les départements du Jura, du Doubs et du Territoire de Belfort sur une bande de 20 km, le long de la frontière franco-suisse", nous explique la LPO.
Trois grands axes de travail ont été menés à travers ce programme : l’amélioration de la connaissance des reptiles et des amphibiens, la sensibilisation des différents acteurs aux enjeux liés à ces espèces et la réalisation d’actions de conservation visant à améliorer l’état de conservation de ces animaux particulièrement menacés et protégés.
Les résultats en chiffres clés
- 18.300 amphibiens sauvés sur 8 dispositifs bénévoles de sauvetage routier des amphibiens dont 3 nouveaux mis en place grâce au programme.
- 28 milieux restaurés ou créés dont : 4 mares créées, 15 mares restaurées, 3 habitats terrestres réouverts et 6 habitats terrestres créés. Au total, 68 bénévoles se sont mobilisés sur ces chantiers.
- 250 personnes sensibilisées à la prise en compte des reptiles et des amphibiens de Franche-Comté lors de 8 conférences ou stands.
- 1.324 données de présence de reptiles et d’amphibiens récoltées par l’équipe LPO BFC sur le territoire du programme. Toutes les espèces de Franche-Comté sont représentées dans ces données.
- - 50% de communes orphelines de données de reptiles et d’amphibiens sur le territoire d’action du programme.
- 619 échantillons récoltés pour l’étude des maladies touchant les reptiles et les amphibiens en milieu sauvage
- 88 personnes formées à la prise en compte des maladies infectieuses des reptiles et amphibiens lors de 6 sessions de formation à destination d’un grand nombre d’acteurs du territoire (services d’état, associations de protection de la nature, bureaux d’étude, fédérations de chasse et de pèche, etc.).
- 1 publication scientifique internationale et 2 conférences auprès du réseau d’experts nationaux sur les maladies touchant les serpents en milieu sauvage.
- 7 nouveaux supports de sensibilisation créés et diffusés (guide grand public, posters, livret à destination des acteurs socio-économiques).
- 12 communes et 2 communautés de communes alertées de la présence d’enjeux forts sur leur territoire.