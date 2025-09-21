18.300 amphibiens sauvés sur huit dispositifs bénévoles de sauvetage routier en Franche-Comté

Après trois années d’action en faveur des reptiles et des amphibiens, la Ligue de protection des oiseaux de Bourgogne Franche-Comté dresse le bilan des actions menées ce mois de septembre 2025.

Ces trois dernières années, la LPO Bourgogne-Franche-Comté a déployé sur le territoire du massif du Jura et dans le Sundgau belfortain un programme inédit et ambitieux visant à améliorer la connaissance, la prise en compte et l’état de conservation des populations de reptiles et d’amphibiens.

Si les actions menées ont permis de sauver de nombreux animaux, la LPO estime qu’une espèce de reptile sur quatre et une espèce d’amphibien sur trois sont menacées d’extinction..

Zoom sur les actions mises en place

"Le programme R-PETO[S] a eu pour objectif d’améliorer la prise en compte des reptiles et amphibiens sur le massif jurassien. Le secteur géographique du projet s’est étendu sur les départements du Jura, du Doubs et du Territoire de Belfort sur une bande de 20 km, le long de la frontière franco-suisse", nous explique la LPO.

Trois grands axes de travail ont été menés à travers ce programme : l’amélioration de la connaissance des reptiles et des amphibiens, la sensibilisation des différents acteurs aux enjeux liés à ces espèces et la réalisation d’actions de conservation visant à améliorer l’état de conservation de ces animaux particulièrement menacés et protégés.

Les résultats en chiffres clés