21e rencontres de Bourgogne-Franche-Comté Nature : les inscriptions sont ouvertes

Les Rencontres Bourgogne-Franche-Comté Nature existent depuis plus de 20 ans, et cette année, elles offriront des conférences, des stands, des expositions et des ateliers centrés sur "la nature la nuit". Les scientifiques, passionnés, professionnels, amateurs, étudiants et citoyens sont tous conviés à participer à ces rencontres, favorisant ainsi des échanges conviviaux et alimentant la réflexion sur les questions environnementales.

Le programme

Pour cette édition, une présentation spéciale à plusieurs voix du projet "lutte contre la pollution lumineuse : éclairage public et mise en valeur de la Citadelle" de la Ville et du Grand Besançon Métropole est prévue le soir de la première journée. Pour cette édition 2025, plusieurs experts seront présents :

Thierry Lengagne, chercheur du CNRS au Laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés (LEHNA), travaillant depuis 2016 sur les vertébrés en particulier les amphibiens

Romain Sordello, coordinateur de la cellule "Cartes et revues systématiques", expert "trame verte et bleue et pollution lumineuse" à PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD), Centre d'expertise et de données sur le patrimoine naturel

Pascal Moeschler, co-initiateur de " La nuit est belle ! " et ancien conservateur du Museum d'histoire naturelle de Genève

Comment s’inscrire ?

Pour s’inscrire, l’association Bourgogne-Franche-Comté donne rendez-vous sur le site internet dédié : Formulaire d'inscription

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au 12 septembre 2025.

Il y a deux tarifs :