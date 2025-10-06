Lundi 6 Octobre 2025
Pontarlier
Evénements Société

23e Absinthiades de Pontarlier : quelle est la meilleure absinthe élue cette année ?

Publié le 06/10/2025 - 08:58
Mis à jour le 06/10/2025 - 09:01

CONCOURS • Les 23e Absinthiades se sont déroulées du 3 au 5 octobre 2025 à Pontarlier. Pendant cet évènement devenu incontournable pour les amatrices et amateurs d’absinthe et de son univers, trois jurys se sont réunis pour élire les meilleures absinthes.

Les Fantômes de Montmartre de La Semilla Aymonnier aux Fourgs. © Alexane Alfaro
François Aymonnier, La Semilla Aymonnier aux Fourgs. © Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
La Semilla Aymonnier aux Fourgs. © Alexane Alfaro
La Semilla Aymonnier aux Fourgs. © Alexane Alfaro
Concours de la meilleure absinthe 2025. © Alexane Alfaro
Concours de la meilleure absinthe 2025. © Alexane Alfaro
Les Absinthiades au Théâtre Bernard Blier. © Alexane Alfaro
Les Absinthiades au Théâtre Bernard Blier. © Alexane Alfaro
Alambic de la Distillerie Les Fils d'Emile Pernot. © Alexane Alfaro
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Vendredi, c’est un jury de professionnels qui a ouvert les hostilités en dégustant les 25 absinthes françaises, suisses et allemande en compétition. Le samedi, c’est un jury populaire, de consommatrices et de consommateurs, qui s’est réuni dans une salle du Théâtre Bernard Blier, auquel notre journaliste Alexane Alfaro faisait partie. Enfin, le troisième et dernier jury s’est rassemblé dimanche, composée d’élu(e)s locaux.

Les résultats :

L’absinthe, championne toutes catégories, qui a remporté le ”grand or” est Les Fantômes de Montmartre (65°) de La Semilla Aymonnier (France) avec une moyenne de 15,04/20.

François Aymonnier, La Semilla Aymonnier aux Fourgs. © Alexane Alfaro

Dans la catégorie absinthe blanche :

  • Médaille d’or : Etincelle (63°) de la Distillerie La Belle Plante (France) 
  • Médaille d’argent : Le Jupon de l’Absinthe (54°) de la Distillerie Bovet La Valote (Suisse)
  • Médaille de bronze : Absinthe 68 (68°) de la Distillerie Wanner (Suisse)

Dans la catégorie absinthe colorée :

  • Médaille d’or : La Fée 69 (69°) de la Distillerie Marguet-Champreux (France)
  • Médaille d’argent : Absinthe 55° de la Distillerie Cherry-Rocher (France)
  • Médaille de bronze : Absinthe Léon (68°) de la Distillerie Bourgeois (France)

Concours de la meilleure absinthe 2025. © Alexane Alfaro

Les Absinthiades reviennent l’année prochaine pour leur 24e édition.

Publié le 6 octobre à 08h58 par Alexane
