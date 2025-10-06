23e Absinthiades de Pontarlier : quelle est la meilleure absinthe élue cette année ?

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

CONCOURS • Les 23e Absinthiades se sont déroulées du 3 au 5 octobre 2025 à Pontarlier. Pendant cet évènement devenu incontournable pour les amatrices et amateurs d’absinthe et de son univers, trois jurys se sont réunis pour élire les meilleures absinthes.

Vendredi, c’est un jury de professionnels qui a ouvert les hostilités en dégustant les 25 absinthes françaises, suisses et allemande en compétition. Le samedi, c’est un jury populaire, de consommatrices et de consommateurs, qui s’est réuni dans une salle du Théâtre Bernard Blier, auquel notre journaliste Alexane Alfaro faisait partie. Enfin, le troisième et dernier jury s’est rassemblé dimanche, composée d’élu(e)s locaux.

Les résultats :

L’absinthe, championne toutes catégories, qui a remporté le ”grand or” est Les Fantômes de Montmartre (65°) de La Semilla Aymonnier (France) avec une moyenne de 15,04/20.

Dans la catégorie absinthe blanche :

Médaille d’or : Etincelle (63°) de la Distillerie La Belle Plante (France)

Médaille d’argent : Le Jupon de l’Absinthe (54°) de la Distillerie Bovet La Valote (Suisse)

Médaille de bronze : Absinthe 68 (68°) de la Distillerie Wanner (Suisse)

Dans la catégorie absinthe colorée :

Médaille d’or : La Fée 69 (69°) de la Distillerie Marguet-Champreux (France)

Médaille d’argent : Absinthe 55° de la Distillerie Cherry-Rocher (France)

Médaille de bronze : Absinthe Léon (68°) de la Distillerie Bourgeois (France)

Les Absinthiades reviennent l’année prochaine pour leur 24e édition.