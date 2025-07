400 jeunes attendus à Notre-Dame de Consolation ce week-end

Ce week-end des 5 et 6 juillet, 400 jeunes du diocèse de Besançon, issus du Doubs et de la Haute-Saône, sont attendus à Notre-Dame de Consolation à l’occasion de l’évènement “Conso”. Il s’agit de la cinquième édition de ce rassemblement chrétien, accessible cette année à tous les croyants de 13 à 30 ans. Sport, témoignages et veillées sont au rendez-vous avec quelques nouveautés.

Le thème de cette cinquième édition est : “Comme le père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour” (Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean – chapitre 15).

Les inscrits pourront partager un moment convivial avec des activités sportives et ludiques, assister à des conférences et des témoignages. Également, trois veillées sont organisées. Tout ça dans un cadre somptueux qu’est Notre-Dame de Consolation, mêlant nature et recueillement.

Cet événement conçu par des jeunes et pour les jeunes attirent tous les ans de plus en plus de croyants, selon les organisateurs.Certains se motiveront même à venir à vélo de Valdahon (30km) et à pied de Grand Chaux (7km).

Une année de nouveautés

Le changement de cette année, c’est la tranche d’âge concernée par ce rassemblement. Habituellement fait pour les 13/25 ans, Conso élargi son accueil à tous les intéressés jusqu’à 30 ans.

Autre nouveauté : un espace nommé “Santos”, réservé aux majeurs. Créé pour faire se rencontrer les jeunes se préparant à partir au Jubilé de Rome cet été.