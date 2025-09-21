Dimanche 21 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Haut-Doubs
Faits Divers

Accident en chaîne dans le Haut-Doubs : 68 pompiers, 22 engins et trois hélicoptères mobilisés

Publié le 21/09/2025 - 17:06
Mis à jour le 21/09/2025 - 17:06

Les sapeurs-pompiers du Doubs ont été sollicités ce dimanche 21 septembre 2025 entre 5h00 et 7h00 pour intervenir sur quatre accidents de la circulation survenus dans le secteur du Haut-Doubs.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Le bilan fait état de 17 victimes, dont deux blessés graves, huit blessés légers et sept indemnes. La majorité des victimes sont des jeunes âgés de 16 à 26 ans. Elles ont été évacuées vers les centres hospitaliers de Besançon, Pontarlier et Lausanne.

Ces interventions ont mobilisé 22 engins, 68 sapeurs-pompiers du bataillon de Pontarlier, ainsi que trois hélicoptères (Héli25 et deux appareils REGA) et le SMUR.

  • À Morteau, une voiture a effectué plusieurs tonneaux avec cinq occupants, tous légèrement blessés.
  • À Gilley, une voiture transportant sept personnes — dont deux dans le coffre — a fait une sortie de route. Un passager a été légèrement blessé.
  • Sur la RN57, au niveau de la commune de Montperreux, à la limite de La Cluse-et-Mijoux, trois véhicules sont entrés en collision à forte cinétique. Des techniques de désincarcération ont été nécessaires pour extraire deux victimes : un homme de 20 ans et une femme de 61 ans, tous deux gravement blessés. La route nationale a été coupée le temps de l’intervention.
  • Le dernier accident s’est également produit sur la nationale, au niveau de la commune d’Aubonne. Une voiture a fait des tonneaux avec deux occupants, légèrement blessés.

Les services partenaires étaient également présents sur les lieux des interventions.

sapeur-pompier

Publié le 21 septembre à 17h06 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

WEMA, nouveau nom de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit

L’emploi au cœur des priorités : la 4e édition de Cap vers l’Emploi ouvre ses portes le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un.e Commercial.e en CDI !
Infos Pratiques

La boutique Kiko Milano a ouvert à la Galerie Chateaufarine à Besançon
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°5

Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

Sondage

 18.09
pluie modérée
le 21/09 à 18h00
Vent
0.98 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
95 %
 