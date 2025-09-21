Accident en chaîne dans le Haut-Doubs : 68 pompiers, 22 engins et trois hélicoptères mobilisés

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les sapeurs-pompiers du Doubs ont été sollicités ce dimanche 21 septembre 2025 entre 5h00 et 7h00 pour intervenir sur quatre accidents de la circulation survenus dans le secteur du Haut-Doubs.

Le bilan fait état de 17 victimes, dont deux blessés graves, huit blessés légers et sept indemnes. La majorité des victimes sont des jeunes âgés de 16 à 26 ans. Elles ont été évacuées vers les centres hospitaliers de Besançon, Pontarlier et Lausanne.

Ces interventions ont mobilisé 22 engins, 68 sapeurs-pompiers du bataillon de Pontarlier, ainsi que trois hélicoptères (Héli25 et deux appareils REGA) et le SMUR.

À Morteau, une voiture a effectué plusieurs tonneaux avec cinq occupants, tous légèrement blessés.

À Gilley, une voiture transportant sept personnes — dont deux dans le coffre — a fait une sortie de route. Un passager a été légèrement blessé.

Sur la RN57, au niveau de la commune de Montperreux, à la limite de La Cluse-et-Mijoux, trois véhicules sont entrés en collision à forte cinétique. Des techniques de désincarcération ont été nécessaires pour extraire deux victimes : un homme de 20 ans et une femme de 61 ans, tous deux gravement blessés. La route nationale a été coupée le temps de l’intervention.

Le dernier accident s’est également produit sur la nationale, au niveau de la commune d’Aubonne. Une voiture a fait des tonneaux avec deux occupants, légèrement blessés.

Les services partenaires étaient également présents sur les lieux des interventions.