Alerte enlèvement : une fillette de 12 ans est recherchée

Lucie, âgée de 12 ans, a été enlevée à Dompierre (61) aux abords du 3, rue Berrier le 24 septembre 2025 vers 22h30.

Lucie est de type caucasien, mesure 1,63 m, brune aux cheveux longs, mince. Elle a une cicatrice discrète à l’œil gauche, porterait une chevalière dorée à la main droite et une montre-bracelet rose. Elle porterait un jogging gris, un sweat beige et des chaussons.

Le suspect Charles FOURY, est un homme de 34 ans, de type caucasien. Il porterait un pantalon de treillis, des chaussures de sécurité et une veste rouge et noire. Il circulerait à bord d'un véhicule CITROËN C5 gris foncé immatriculé CF-109-ZL.