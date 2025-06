Basket – Du lourd au BesAC avec l’ailier américain Fred Thomas !

En effet, en total accord avec sa cellule de recrutement et la direction du BesAC, il vient d'obtenir l'accord pour une saison d'un certain Fred Thomas, un ailier US de 32 ans et 1,95m, estampillé comme un joueur majeur de N1 pendant deux ans, de 2022 à 2024, sous le maillot de la grosse écurie du Havre.

Dans la cité portuaire, il a tourné respectivement à 16 et 11,3 pts en 33 et 28 minutes, pour 16 et 13 d'évaluation globale. Fred Thomas est un joueur à la solide expérience, lui qui est successivement passé en NCAA par les Mississippi State Bulldogs, puis à chaque fois au meilleur niveau en Slovaquie, Norvège, Ukraine, Portugal avant de passer deux ans par Le Havre, puis en dernier au Brésil au club de Botafogo (10,7 pts, 33 % à 3 pts).

Après cette saison 2024-2025 en Amérique du Sud, il avait grande envie de se relancer en France. Ce qui l'a rendu accessible financièrement à un club comme Besançon. De plus, les échanges qu'il a pu avoir en direct avec Laurent Kleefstra ont fini de le convaincre de signer à Besançon.

"Un avion de chasse"

Laurent Kleefstra définit son nouveau renfort : "Quand je l'ai vu jouer pour la 1e fois contre Berck que je dirigeais alors, je me suis demandé : c'est qui cet avion de chasse ? Fred Thomas est un ailier complet, très athlétique, capable d'apporter dans tous les secteurs du jeu et qui a montré sa capacité à un être un leader offensif en Nationale 1 quand il est passé au Havre".

Le coach du BesAC poursuit : "Joueur polyvalent disposant d'un volume de jeu important, il peut se montrer efficace tant en attaque qu'en défense, comme nous le souhaitions dans la construction de notre équipe". Avant d'ajouter : "son expérience et son leadership seront des atouts majeurs pour notre future équipe. Nous sommes heureux de l'accueillir au sein de la famille BesAC".

Pour la petite histoire, Fred Thomas s'est retrouvé trois fois sur la route du BesAC pendant qu'il a passé ses deux ans au Havre. Son scoring moyen contre Besançon : 18,6 pts. On se régale d'avance de voir jouer l'ailier du Mississippi sous le maillot bisontin !