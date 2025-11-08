Basket : le BesAC se relance fort contre Salon de Provence

Le BesAC s'est offert un grand bol d'oxygène vendredi 7 novembre sur le parquet du Palais des sports de Besançon en dominant nettement Salon de Provence et en signant ainsi sa seconde victoire depuis le début de saison.

Nationale 1

Phase 1 - Match 11

A Besançon, BesAC bat Salon de Provence 84-61

Les quarts-tsmps : 16-10, 28-23, 24-11, 16-17 Les marqueurs : BesAC : Pouye 14, Cluysen 14, Hook 13, Hanck 13, Nkombou 8, Cagnet 7, Bronner 6, Eliezer-Vanerot 5, Bilau 4

Salon de Provence : Laurent 12, Guye 12, Warren 10, Imboua 10, Valcy 7, Balanca 5, Valayer 2, Jean 2, Fanchini 1, Omono

On avait quitté mardi soir une équipe bisontine déboussolée après sa lourde défaite contre Berck. On l'a retrouvée trois jours plus tard heureuse de satisfaction. Le BesAC est ainsi passé de la grimace prononcée au sourire radieux. Quel contraste !

Le début de match avait parfaitement lancé Quentin Hanck et ses coéquipiers. En ayant mis en place une zone-press, sans doute Laurent Kleefstra voulait-il donner aux siens ce rythme dont ils avaient tant manqué contre Berck. Tactique gagnante qui a vu le BesAC très vite prendre les devants au score, alors que les Provençaux n'avaient pu inscrire qu'un tout petit point sur les 5 premières minutes et sur lancer-franc. Le ton était donné et privé de ses deux joueurs majeurs Calvin Jubenot et Fred Thomas (blessés), le BesAC montrait malgré tout qu'il avait bien pris les choses en mains avec un + 6 au terme des dix premières minutes (16-10).

La suite était de la même veine, ce qui permettait aux Bisontins d'être en tête de course à la pause (44-33). Mais c'est surtout dans le 3e quart, comme souvent, que la troupe locale excellait (24-11), mettait vraiment sous l'eau la tête de son adversaire, avant de surfer sur un large break : 29 points (75-46, 33e). Il y a belle lurette que le BesAC ne s'était retrouvé dans un tel confort.

La suite voyait le BesAC gérer sans stress son avance pour terminer en ayant mené la danse de bout en bout, avec une marque finale à 84-61. De quoi s'offrir un panier-average très favorable, ce qui n'est pas du tout anodin dans la perspective du match retour et de la Phase 2.

Les statistiques éloquentes

Dans cette victoire, la feuille de statistiques est éloquente avec 4 joueurs bisontins à 13 points et plus. Le BesAC a aussi dominé au rebond (42-34) et aux pourcentages dans les tirs à 2 et à 3 points, même si là encore, ça demanderait à court terme plus de réussite (44,6 % au global et 28 % derrière l'arc (7/25). Du côté de la colonne des +/-, aucun joueur bisontin n'est en négatif alors que dans l'évaluation collective, on note un delta conséquent par rapport à Salon de Provence (99-58).

A remarquer enfin à titre individuel la montée en puissance du capitaine Quentin Hanck, opéré d'un genou fin aout et qui à chaque sortie depuis qu'il a repris la compétition montre un mieux physiquement. Bon pour lui, bon pour le BesAC !

De quoi redonner le sourire au coach Laurent Kleefstra : "C'est le jour et la nuit avec ce qu'on a vécu mardi. Là, j'ai apprécié l'investissement de tous. J'avais procédé à quelques petits ajustements dans le collectif sans tout bousculer et ça a marché. On avait vraiment besoin de cette victoire comptablement, mais aussi pour aborder la suite avec plus de confiance. Attention pas question de s'enflammer. On a maintenant une semaine pour préparer le déplacement à Charleville où il serait bon aussi de gagner ".

En attendant enfin la décision de la commission d'appel de la Fédération sur le dossier du match d'ouverture Le Havre - Besançon en septembre, match au cours duquel le club normand avait aligné un joueur jugé non qualifié. Ce qui avait valu en première instance match perdu avec pénalité pour le Havre et donc match gagné par Besançon. Plus qu'à espérer que la commission d'appel confirmera le jugement de première instance.

(Communiqué du Besac)