Basket - Tellement cruel pour le BesAC en Provence !

Cruellissime scénario de fin de match, mardi 21 octobre 2025, pour le BesAC qui, face à Fos-sur-Mer, l'une des trois meilleures équipes du championnat, a perdu après prolongation sur un tir de l'Américain Bridgewater à la toute dernière seconde (94-92).

Les quarts-temps : 27-18, 15-26, 21-21, 19-17, 12-10 Les marqueurs : Byers Fos : Igbanu 28, Bridgewater 23, Dary 16, Thompson 12, Mutuale 8, Diallo 4, Mendy 3, Maquiesse, Bouraima.

BesAC : Bronner 23, Nkombou 22 (16 rebonds), Pouye 15, Jubenot 10, Cagnet 9, Hook 7, Cluysen 4, Eliezer-vanerot 2, Hanck, Waltefaugle-Tempesta.

À 46 secondes de la fin des cinq minutes de prolongation, le BesAC menait encore grâce à un tir majoré de Pavel Bronner (89-90). Mais voilà, ça n'a pas suffi et, après un grand suspense, le BesAC qui méritait tellement mieux, a fini par perdre et reste malheureusement toujours sans victoire après 7 journées. Une immense frustration vu le déroulé de cette rencontre de folie.

Pourtant quand Fos-sur-mer a pris les devants lors du premier quart en menant même de 11 longueurs (25-14, puis 27-16), on se disait que Quentin Hanck et ses coéquipiers étaient bien mal partis. Mais dans le second acte, le jeune meneur Pavel Bronner se mettait en exergue, tel un patron et relançait le BesAC (11 pts dans ce quart-temps et 23 au total, meilleur marqueur bisontin) La zone défensive mise en place par Laurent Kleefstra autour de Yannick Nkombou (16 rebonds au total !) faisait aussi son effet et éteignait l'adresse que Fos avait connue lors des dix premières minutes. Tant et si bien que le BesAC inversait la tendance et menait à la pause (42-44) dans une salle qui n'en croyait pas ses yeux.

"Très fier de mes joueurs"

Cette tendance, les Bisontins allaient la confirmer en menant la danse. On les voyait même en tête de la course de façon plutôt affirmée : 44-52, 50-56, 52-60 et même 52-63 (+ 11). Mais déjà Bridgewater sortait de sa boîte pour ramener les siens au plus près dans le buzzer de fin de 3e quart-temps (63-65). La suite allait être un long et intense bras de fer dans lequel le BesAC rivalisait avec cette équipe haut de gamme. A 82-82 (39e), il disposait même de la balle de match avec, dans une forêt de bras, une première tentative ratée, suivie d'une seconde chance, vaine également après rebond. Rageant !

Puis vint donc cette fameuse prolongation dont on connait la cruelle issue. Très dur à digérer par tous !

Au premier rang desquels le coach Laurent Kleefstra : "On le méritait ce match. C'est terrible et ça me remue vraiment au plus profond de moi... Quand on cumule le tout depuis le début de saison, on encore joué sans notre US Fred Thomas, ça fait beaucoup. Mais je suis très fier de mes joueurs, car ils ont manifesté un remarquable état d'esprit jusqu'au bout, sans rien lâcher". Et de poursuivre au micro : "Ce qu'on a montré contre Fos, c'est très encourageant. On a sans doute livré notre meilleur match collectif depuis le début de saison. On a réussi aussi dans les têtes,à nous débloquer offensivement. On marque 82 points en temps réglementaire et 92 après prolongation".

Focus sur Metz vendredi

Bien évidemment, Laurent Kleefstra constate comme beaucoup que le BesAC reste fanny sur ses sept premiers matchs. Mais a la lumière de ce qui a été montré à Fos, il lâche un cri du coeur : "On ne peut pas en rester là. En montrant le même état d'esprit, en mettant le même rythme, la même intensité, la même envie de jouer ensemble, il faut maintenant qu'on se récompense". Traduction : il faut gagner ce vendredi contre Metz !

S'il faut saluer la performance collective, on ne peut passer sous silence les 23 pts de Pavel Bronner et l'impact qu'il a eu pour relancer les siens en 2e quart-temps. Bien évidemment, il faut aussi saluer le chantier mis en place dans la peinture par Yannick Nkombou : 22 points, 16 rebonds pour 32 d'évaluation ! Enorme !

Maintenant et après nécessité de récupérer de ce match de folie et du voyage, focus sur Metz vendredi au gymnase des Montboucons (20h) pour une première victoire. Ce serait l'immense libération tant attendue !

(Communiqué du BesAC)