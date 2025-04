BesAC : freiner Angers pour accélérer le maintien le 15 avril à Besançon

National 1 - Phase 2 - Match 10

À Besançon, BesAC - EAB Angers

Mardi 15 avril à 20h , Palais des sprts

Le groupe bisontin : Pouye, Eliezer-Vanerot, Buzer, Hanck (cap), Maillot, Magassa, Kovac, Falzon, Boyer, Jubenot, Djedje.
Coach : Laurent Kleefstra.

: Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot.

Malgré tout, le coach bisontin Laurent Kleefstra n'arrête pas de marteler à ses joueurs : " faisons tout pour aller vite au bout de notre chemin ! ". En clair, après Toulouse et Poissy, battons Angers et on y sera presque, au millimètre près...Il est sûr qu'en épinglant Angers, le BesAC atteindrait pratiquement l'objectif maintien, mais prendrait aussi sa revanche sur la nette défaite de l'aller, et symboliquement reviendrait sur son adversaire du soir à la première place du classement de la Poule B de Phase 2.

Mais voilà, la tâche ne va être aisée face à une formation angevine qui reste sur sept victoires pour seulement une défaite en Phase 2. Assurément, Angers, c'est l'équipe en grande forme du moment, derrière Roos, son meneur US , 20 pts de moyenne sur les trois derniers matches (à 58 % à 3 pts). Sans compter l'ailier Veraghe, (14,0 pts), l'intérieur Ruel (10,3 pts et 6,6 rebonds) et tout un ensemble qui actuellement décoiffe !

Statistiquement et collectivement, c'est la meilleure équipe du groupe au rebond (38,8 dont 13,9 offensifs et c'est aussi l'équipe qui intercepte le plus (8,1 / match). Autant de constatations et de paramètres qui font dire à Laurent Kleefstra : " On a à coeur de prendre notre revanche du match aller où on s'est pilonner à 3 pts avec une réussite adverse exceptionnelle, avec 18 tirs réussis à 51 %. Il va falloir limiter Ross et résister aussi à leur big men Djedjé et la vieille connaissance espagnole Serrano. Contre leur défense hyper agressive, il y aura aussi nécessité d'être très précis offensivement, très concentré et le tout toujours en intensité ".

Dans ce contexte, il faut espérer que Ben Kovac, le meilleur scoreur bisontin ait récupéré d'un coup pris à une main dimanche matin à l'entraînement. Reste toujours aussi le problème Quentin Hanck et de son genou souffrant qui oblige à le préserver au maximum.

Mais côté BesAC, s'il le faut pour compense,il y a beaucoup d'enthousiasme à faire valoir et une volonté d'enchainer sur les victoires contre Toulouse et à Poissy. Alors public et supporters,soyez avec force derrière votre équipe !

(Communiqué)