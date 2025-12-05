Besançon : elle dérobe des parfums aux Galeries Lafayette et gifle le vigile

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Une femme de 43 ans a été placée en garde à vue le 3 décembre 2025 pour vol aggravé aux Galeries Lafayette de la rue des Granges de Besançon.

Une patrouille de police a été appelée vers 14h50 pour un vol avec violences survenu dans l’enseigne du centre-ville de Besançon.

Sur place, une femme de 43 ans venait de dérober un parfum avant de se rendre en cabine d’essayage. À sa sortie de la cabine, elle a été interceptée par l’agent de sécurité du magasin. La mise en cause lui a alors porté une gifle.

Elle a été interpellée par les policiers, puis placée en garde à vue. L’agent de sécurité a quant à lui déposé plainte.

Lors de son audition, la femme a reconnu avoir porté un coup à l’agent et a déclaré aux agents que c’était parce qu’il la maintenait fermement par le blouson.

Elle a également reconnu avoir dérobé plusieurs parfums dans le but de les revendre ensuite.

À l’issue de sa garde à vue, le lendemain, elle a reçu une convocation judiciaire pour le mois de juin prochain.