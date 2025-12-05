Vendredi 5 Décembre 2025
Besançon
Faits Divers

Besançon : elle dérobe des parfums aux Galeries Lafayette et gifle le vigile

Publié le 05/12/2025 - 11:10
Mis à jour le 05/12/2025 - 10:31

Une femme de 43 ans a été placée en garde à vue le 3 décembre 2025 pour vol aggravé aux Galeries Lafayette de la rue des Granges de Besançon. 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Une patrouille de police a été appelée vers 14h50 pour un vol avec violences survenu dans l’enseigne du centre-ville de Besançon.

Sur place, une femme de 43 ans venait de dérober un parfum avant de se rendre en cabine d’essayage. À sa sortie de la cabine, elle a été interceptée par l’agent de sécurité du magasin. La mise en cause lui a alors porté une gifle.

Elle a été interpellée par les policiers, puis placée en garde à vue. L’agent de sécurité a quant à lui déposé plainte.

Lors de son audition, la femme a reconnu avoir porté un coup à l’agent et a déclaré aux agents que c’était parce qu’il la maintenait fermement par le blouson. 

Elle a également reconnu avoir dérobé plusieurs parfums dans le but de les revendre ensuite. 

À l’issue de sa garde à vue, le lendemain, elle a reçu une convocation judiciaire pour le mois de juin prochain.

galeries lafayette parfum police vol

Publié le 5 décembre à 11h10 par Elodie Retrouvey
