Besançon
Faits Divers

Besançon : il menace un facteur de le planter avec un couteau après lui avoir volé un colis

Publié le 21/08/2025 - 17:05
Mis à jour le 21/08/2025 - 16:48

Ce mercredi 20 août 2025, un homme a été interpellé par les forces de l'ordre pour vol avec menace sur un facteur en train d'effectuer sa tournée. Les faits se sont déroulés rue de Belfort, à Besançon.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

C'est aux alentours de 10 heures 30 qu'une femme a signalé au facteur "qu’un individu venait de lui voler un colis dans son bac de transport". Ayant repéré le voleur, le facteur l'a alors poursuivi. Arrivé à sa hauteur, l'individu s'est alors mis à le menacer en mimant la présence d'un couteau dans sa poche.

"Bouge de là ! Casse-toi sinon je te plante", lui a-t-il dit avant de prendre la fuite.

Prévenu, un équipage de police est ensuite arrivé sur les lieux quelques minutes plus tard. Interpellé, le voleur a été placé en garde à vue.

Un homme âgé de 23 ans

Suite à la fouille de l'individu, un homme âgé de 23 ans, les policiers n'ont pas trouvé d'arme, mais ont récupéré le colis qui était légèrement abîmé. Auditionné, l'homme a reconnu les faits de vol, mais a nié avoir menacé le facteur. Sorti de garde à vue ce mercredi 20 août à 18h, l'homme devra se présenter devant le tribunal judiciaire de Besançon en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)  le 9 mars 2026 à 15 heures 30.

Besançon colis vol avec menace

Publié le 21 aout à 17h05 par Eddy R.
