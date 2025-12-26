Vendredi 26 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Faits Divers

Besançon : il prend la fuite au volant de sa BMW avant de finalement appeler la police

Publié le 26/12/2025 - 11:41
Mis à jour le 26/12/2025 - 11:32

Dans la soirée du 23 décembre 2025, un jeune homme de 24 ans a été interpellé par la police après un refus d’obtempérer à Besançon.

© D Poirier
© D Poirier

Peu avant minuit, un équipage de police a remarqué un véhicule de marque BMW qui roulait à vive allure rue Léo Lagrange à Besançon. Les policiers ont alors signalé leur présence et leur souhait de contrôler le conducteur, mais ce dernier a alors coupé ses feux avant de finalement abandonner la voiture rue Fafard et prendre la fuite à pied. 

D’après les agents, l’individu a enjambé une barrière et traversé plusieurs jardins, de sorte qu’ils ont rapidement perdu sa trace. Son véhicule a été pris en charge par la fourrière. 

Mais contre toute attente, ce même individu a finalement contacté le 17 à 2h20 du matin pour se rendre de lui-même en signifiant aux policiers qu’il avait eu peur. 

Âgé de 24 ans, il a été interpellé sur le lieu où il avait abandonné le véhicule et a été placé en garde à vue. À l’issue de son audition, il a reçu une convocation judiciaire pour le mois de mai 2026. Il encourt un stage de sécurité routière et une suspension de permis de conduire de six mois.  

excès de vitesse police refus d'obtempérer

Publié le 26 décembre à 11h41 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

À Besançon, la Maison Grandvoinnet et la Maison Baud intègrent La Liste 2025 des meilleures pâtisseries du monde !
Offre d'emploi

Atomic Supports, votre partenaire de proximité pour le marquage publicitaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

La Saline royale d’Arc-et-Senans dépasse les 5 millions de visiteurs
Shopping de Noel

Shopping de Noël 2025 : retrouvez les idées cadeaux #2 !
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Tourisme hivernal : une nouvelle formule de séjour à Métabief avec le Pass Méta’

Sondage

 4.08
ciel dégagé
le 26/12 à 12h00
Vent
1.43 m/s
Pression
1023 hPa
Humidité
100 %
 