Besançon : il prend la fuite au volant de sa BMW avant de finalement appeler la police

Dans la soirée du 23 décembre 2025, un jeune homme de 24 ans a été interpellé par la police après un refus d’obtempérer à Besançon.

Peu avant minuit, un équipage de police a remarqué un véhicule de marque BMW qui roulait à vive allure rue Léo Lagrange à Besançon. Les policiers ont alors signalé leur présence et leur souhait de contrôler le conducteur, mais ce dernier a alors coupé ses feux avant de finalement abandonner la voiture rue Fafard et prendre la fuite à pied.

D’après les agents, l’individu a enjambé une barrière et traversé plusieurs jardins, de sorte qu’ils ont rapidement perdu sa trace. Son véhicule a été pris en charge par la fourrière.

Mais contre toute attente, ce même individu a finalement contacté le 17 à 2h20 du matin pour se rendre de lui-même en signifiant aux policiers qu’il avait eu peur.

Âgé de 24 ans, il a été interpellé sur le lieu où il avait abandonné le véhicule et a été placé en garde à vue. À l’issue de son audition, il a reçu une convocation judiciaire pour le mois de mai 2026. Il encourt un stage de sécurité routière et une suspension de permis de conduire de six mois.