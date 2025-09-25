Jeudi 25 Septembre 2025
Besançon
Faits Divers

Besançon : ils volent pour plus de 700€ de parfums à Chateaufarine

Publié le 25/09/2025 - 10:50
Mis à jour le 25/09/2025 - 10:40

Le 24 septembre 2025, vers 12 h 25, un vol à l’étalage a été signalé dans une enseigne située 15 rue Guillaume Apollinaire, dans le quartier de Châteaufarine.

Commissariat de Besançon © Alexane Alfaro
Commissariat de Besançon © Alexane Alfaro

Selon la police nationale, deux individus ont dérobé plusieurs flacons de parfums. À l’arrivée du groupe de sécurité de proximité (GSP), l’un des suspects a pris la fuite, tandis que le second a été interpellé. L’homme de 34 ans avait en sa possession quatre flacons d’une valeur totale estimée à 768 euros.

Placé en garde à vue, il a reconnu les faits sans apporter d’explication quant à ses motivations. L’intéressé se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, précise la police. Sa garde à vue a pris fin le jour même à 19h00.

Il est convoqué devant la justice dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), prévue en mars 2026.

parfum police nationale vol

Publié le 25 septembre à 10h50 par Alexane
Faits Divers

TERRITOIRE DE BELFORT (90)
Faits Divers Politique

Perte de contrôle à Frais : qui doit agir pour sécuriser cette route accidentogène ? Florian Bouquet répond.

Un accident de la circulation s’est produit mardi 23 septembre à Frais. Une automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture, qui a terminé sa course sur le toit, dans un pré privé situé faubourg d'Alsace, pour la sixième fois en deux ans. À la suite de cet accident, Florian Bouquet, président du Département du Territoire de Belfort, a souhaité apporter des précisions sur les compétences respectives en matière d’aménagement et de sécurité routière en agglomération.

accident Conseil departemental du territoire de belfort conseil municipal florian bouquet
Publié le 25 septembre à 10h03 par Alexane

