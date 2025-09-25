Besançon : ils volent pour plus de 700€ de parfums à Chateaufarine

Le 24 septembre 2025, vers 12 h 25, un vol à l’étalage a été signalé dans une enseigne située 15 rue Guillaume Apollinaire, dans le quartier de Châteaufarine.

Selon la police nationale, deux individus ont dérobé plusieurs flacons de parfums. À l’arrivée du groupe de sécurité de proximité (GSP), l’un des suspects a pris la fuite, tandis que le second a été interpellé. L’homme de 34 ans avait en sa possession quatre flacons d’une valeur totale estimée à 768 euros.

Placé en garde à vue, il a reconnu les faits sans apporter d’explication quant à ses motivations. L’intéressé se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, précise la police. Sa garde à vue a pris fin le jour même à 19h00.

Il est convoqué devant la justice dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), prévue en mars 2026.