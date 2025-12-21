Dimanche 21 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Besançon : un mineur agressé et dépouillé en centre-ville, sept jeunes interpellés

Publié le 21/12/2025 - 18:15
Mis à jour le 21/12/2025 - 18:01

Un vol aggravé avec violences s’est produit mardi 16 décembre 2025 en fin d’après-midi, en plein centre-ville de Besançon. Vers 17h10, la police nationale a été alertée via le 17 pour une agression survenue rue des Granges.

© Hélène Loget

Sur place, les forces de l’ordre ont pris contact avec la victime, un adolescent de 16 ans. Selon ses déclarations, il aurait été accosté par un groupe d’environ dix individus. L’un d’eux lui aurait demandé de remettre son téléphone portable. Face à son refus, le jeune homme aurait été frappé au visage avant d’être dépouillé de son téléphone et d’une sacoche. Les auteurs auraient ensuite pris la fuite.

Un signalement des suspects a été immédiatement diffusé à l’ensemble des équipages de police de Besançon. Trente minutes plus tard, vers 17h40, des policiers de la brigade anticriminalité (BAC) ont procédé, rue d’Arènes, au contrôle d’un groupe de sept individus correspondant à ce signalement. Le téléphone portable de la victime a été retrouvé sur l’un des membres du groupe, ainsi que la sacoche dérobée.

La vidéosurveillance qui prouve les faits

Les sept jeunes ont été interpellés et placés en garde à vue. La victime a identifié l’un d’eux comme étant l’auteur du vol de ses effets personnels. L’exploitation des images de vidéoprotection a par ailleurs permis de confirmer la matérialité des faits et l’implication du groupe.

Lors de leurs auditions, l’ensemble des suspects a nié toute participation à l’agression et au vol. Le porteur des objets dérobés a déclaré les avoir trouvés dans la rue.

Âgés de 15 à 19 ans, les mis en cause se sont vu notifier une convocation devant la justice : le tribunal pour enfants le 27 janvier 2026 pour les mineurs concernés, et le tribunal correctionnel le 22 juin 2026 pour les majeurs. Les objets volés ont été restitués à leur propriétaire.

agression police violence vol

Publié le 21 décembre à 18h15 par Alexane
Besançon
