Besançon : une femme agressée dans le tram pour avoir refusé de donner de l’argent

Lundi 10 octobre, à 5 h 30 du matin, un équipage de police secours est intervenu au niveau d’un arrêt de tram, avenue François Mitterrand à Besançon. En cause, un individu auteur de violences sur une femme dans une rame.

Selon les forces de l’ordre, la victime a pris un coup de poing au niveau de la tempe droite. L’homme, âgé de 33 ans, a été trouvé porteur d’un couteau suisse et de plusieurs documents (carte vitale, carte de tiers payant et carte de bibliothèque) au nom d’un tiers. Interpellé et placé en garde à vue, il n’a pas reconnu les faits.

La victime a expliqué que le mis en cause "lui demandait de l’argent et, devant son refus, l’a frappé". Elle a déposé plainte. Les images des caméras vidéo sont en attente. L’homme fera l’objet d’une mesure de convocation directe à une audience devant le tribunal le 6 mars 2023. Une expertise psychiatrique a été requise.