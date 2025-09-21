Dimanche 21 Septembre 2025
Alerte Témoin
Bourgogne
Faits Divers Justice

Bourgogne : enquête pour assassinat après la découverte du corps d’un homme

Publié le 21/09/2025 - 08:44
Mis à jour le 21/09/2025 - 09:19

Une enquête a été ouverte pour assassinat après la découverte du corps d'un homme de 81 ans à Tournus (Saône-et-Loire), a annoncé samedi 20 septembre 2025 le parquet de Mâcon.
 

© Élodie R.
Samedi matin, les gendarmes de Tournus ont découvert le corps de cet homme dans sa voiture garée sur un parking en contrebas de la gare, a indiqué la procureure de la République de Mâcon, Anne-Lise Furstoss, confirmant une information du Journal de Saône-et-Loire.

Les gendarmes avaient auparavant été contactés par le fils de la victime, demeurant à Dijon, inquiet de ne pas voir arriver son père qui devait lui rendre visite pour le week-end. Le corps découvert "présentait plusieurs blessures, principalement au niveau du cou, possiblement occasionnées à l'aide d'une arme blanche", a précisé Mme Furstoss.

L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de Mâcon et à la section de recherches de Dijon. "Les investigations se poursuivent activement afin d'identifier le ou les auteurs de ces faits et d'en déterminer les circonstances", a souligné la procureure.

(Source AFP)

agression enquête homicide

Publié le 21 septembre à 08h44 par Hélène L.
Faits Divers

