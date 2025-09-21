Bourgogne : enquête pour assassinat après la découverte du corps d’un homme

Une enquête a été ouverte pour assassinat après la découverte du corps d'un homme de 81 ans à Tournus (Saône-et-Loire), a annoncé samedi 20 septembre 2025 le parquet de Mâcon.

Samedi matin, les gendarmes de Tournus ont découvert le corps de cet homme dans sa voiture garée sur un parking en contrebas de la gare, a indiqué la procureure de la République de Mâcon, Anne-Lise Furstoss, confirmant une information du Journal de Saône-et-Loire.

Les gendarmes avaient auparavant été contactés par le fils de la victime, demeurant à Dijon, inquiet de ne pas voir arriver son père qui devait lui rendre visite pour le week-end. Le corps découvert "présentait plusieurs blessures, principalement au niveau du cou, possiblement occasionnées à l'aide d'une arme blanche", a précisé Mme Furstoss.

L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de Mâcon et à la section de recherches de Dijon. "Les investigations se poursuivent activement afin d'identifier le ou les auteurs de ces faits et d'en déterminer les circonstances", a souligné la procureure.

(Source AFP)