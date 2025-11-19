Mercredi 19 Novembre 2025
Bourgogne Franche-Comté : des chutes de neige attendues jusqu’en plaine jeudi

Publié le 19/11/2025 - 16:31
Mis à jour le 19/11/2025 - 16:20

L’arrivée d’une masse d’air polaire apporte des conditions hivernales sur la France. Les températures sont en dessous des normales de saison avec des gelées parfois fortes. Elles s’accompagnent de phénomènes verglaçants et des chutes de neige sont attendues en montagne et suelques flocons pourraient faire leur apparition en plaine notamment jeudi 19 novembre 2025 en Bourgogne Franche-Comté, selon les prévisions de Météo France.

Archives janvier 2024 à Besançon © Alexane Alfaro
Archives janvier 2024 à Besançon © Alexane Alfaro

Les températures restent froides toute la semaine. De fréquentes gelées surviennent dans la moitié nord, dont certaines fortes (?-5°C) localement entre les Ardennes et le plateau lorrain. Ce mercredi, les températures baissent encore d’un cran. On relevait -4,4 °C à Metz ou Aurillac ce mercredi matin.

Les phénomènes hivernaux s’accentuent au cours de la nuit de mercredi à jeudi, avec un risque de neige et de verglas. Jeudi, les températures sont encore en baisse et partout nettement inférieures aux normales de saison, avec des gelées quasiment généralisées et parfois marquées. Elles seront situées 4 à 6 degrés sous les normales.

Samedi devrait être la journée la plus froide. On attend par exemple :

  • -1 °C à Paris, samedi matin, 2 °C l'après-midi ;
  • -4 °C le matin au Mans, 4 °C l’après-midi ;
  •  -4 °C à Clermont-Ferrand le matin, 2 °C l’après-midi ;
  •  -6 °C à Nancy le matin, 2 °C l’après-midi ;
  •  -1 °C à Toulouse le matin, 6 °C l’après-midi.

Attention au verglas 

Ces conditions hivernales sont propices à la formation de verglas et de phénomènes glissants sur de nombreuses régions. En raisons des précipitations en lien avec cette invasion d’air froid, les sols humides ou mouillés peuvent localement geler en fin de nuit avec le passage de la température sous les 0°C.

Comment l’expliquer ?

Après un épisode de grande douceur la semaine dernière amené par une remontée d’air chaud, une masse d’air polaire est descendue sur le pays. Cette descente d’air froid s’est renforcée mardi sous l’effet des conditions anticycloniques.

Une dépression descend de la mer du Nord ce mercredi et emporte dans son sillage un air encore plus froid que ce début de semaine. Cet air froid d’origine polaire est chargé en humidité et donc parfois porteur d’averse de neige localement jusqu’en plaine.

Quelles seront les régions concernées par la neige cette semaine ?

Lundi, des chutes de neiges ont concerné la plupart des massifs avec une limite pluie-neige qui s’est abaissée en dessous des 1000 m du côté des Alpes du Nord.

Ce mercredi, la neige fait son apparition à basse altitude. Les pluies s’étalent des alentours du Val de Loire au Benelux en passant par le Centre et l’Île-de-France. Près des frontières belges et allemandes, la neige a précédé la pluie pendant quelques heures en particulier en Lorraine. La neige apparaît aussi du côté du Massif central à partir de 600 m. Les précipitations atteignent les Pyrénées, le Jura et les Alpes du Nord en fin de journée/soirée et la limite pluie-neige s’abaisse jusqu’à 600 m (plutôt 1000 m dans les Pyrénées).

À l’arrière de la perturbation, des averses se produisent, quelques giboulées neigeuses sont possibles des collines normandes aux Hauts-de-France, plus probablement vers la fin de journée et soirée avant de glisser un peu plus vers le sud. La tenue au sol est peu probable, mais peut se manifester sous les plus fortes averses.

En Île-de-France, des averses sont attendues ce soir et dans la nuit de mercredi à jeudi, parfois mêlées à de la neige. Un risque de phénomènes glissants est à surveiller avec des températures très froides.

Jeudi, des Hauts-de-France aux frontières suisse et allemande, des chutes de neige pourraient se produire jusqu’en plaine, sous forme d'averses, notamment sur le Grand Est, la Bourgogne Franche-Comté, le nord de Rhône-Alpes. Pluie et neige mêlées sont possibles sur le Centre, l’Île-de-France. Dans la continuité de la veille, des giboulées neigeuses sont possibles près des côtes de la Manche jusqu’aux collines normandes.

Ailleurs, à l'ouest et au sud, le temps est plus sec, excepté en Nouvelle-Aquitaine où des nuages affluent jusqu’aux Pyrénées, donnant pluie et neige mêlées, et de la neige seule dès 700 m sur le relief pyrénéen où d’importants cumuls pourraient être générés.

La fin de semaine va se maintenir dans une ambiance très hivernale avec de fortes gelées vendredi et samedi dans la moitié Est accompagnées localement de brouillards givrants. L'arrivée d’une perturbation par l’ouest dans la nuit de samedi à dimanche pourrait s’accompagner de phénomènes glissants jusqu’en plaine, tendance qui reste à surveiller.

Est-ce habituel à cette période de l’année ?

Ces températures sont situées 4 à 6 °C sous les normales de saison, correspondant aux valeurs habituelles des mois de décembre ou janvier. De tels épisodes sont habituels à cette période de l’année, même s’ils sont moins froids, moins durables et moins fréquents qu’auparavant en raison du changement climatique. Ces épisodes se sont déjà produits en 2005, 2007, 2010 ou encore 2013. D’autres épisodes bien plus durables et intenses ont eu lieu en 1998, 1988 ou encore 1956.

  • En novembre 2010, on relevait -15 °C à Orléans, -9 °C à Colmar, -6 °C à Caen, -5 °C à Avignon.
  • En novembre 1956, on relevait -12 °C au Mans, -8 °C à Lille ou Poitiers, -6 °C à Pau.

(Communiqué de Météo France)

froid hiver météo-france neige

Publié le 19 novembre à 16h31
