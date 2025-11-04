Mardi 4 Novembre 2025
HAUTE-SAÔNE (70)
Faits Divers

Cadavre coupé en deux en Haute-Saône : la victime pourrait être un suisse de 75 ans

Le corps "sectionné en deux parties" retrouvé samedi à Fedry, petit village de Haute-Saône, pourrait être celui d'un Suisse de 75 ans porté disparu depuis la veille, a indiqué mardi 4 novembre le parquet de Vesoul, précisant n'avoir interpellé pour l'heure aucun suspect.

Palais de justice de Vesoul. © Alexane Alfaro
Les enquêteurs procèdent à une "comparaison d'ADN" afin de "déterminer si un rapprochement peut être fait" entre la macabre découverte et la personne disparue, qui a été vue pour la dernière fois vendredi, a précisé le procureur Arnaud Grécourt dans un communiqué. L'homme disparu vivait à Sainte-Croix, une localité suisse proche d'Yverdon-les-Bains (ouest), à environ 100 km à vol d'oiseau de Fedry, et toute proche de la frontière française.

Retrouvé sur les berges de la Sâone, le cadavre, seulement vêtu d'un caleçon, était "sectionné en deux parties au niveau de la taille et recouvert d'une substance blanche". Il portait "une brûlure au niveau du dos, plusieurs plaies sur le crâne, sur une main, au niveau des cervicales et au niveau du tronc".

"Des plaies sur les mains sont évocatrices de lésions de défense. Plusieurs des plaies constatées sont en faveur de l'usage d'un instrument tranchant", a encore détaillé le procureur, pour qui "le décès semble récent, datant de moins de 24 heures avant la découverte du corps".

D'après les premiers résultats de l'autopsie, la victime aurait succombé à une hémorragie due à une blessure par arme blanche à la poitrine. Son corps aurait été découpé après le décès.

(AFP)

