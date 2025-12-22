Championnats de Bourgogne Franche-Comté de full contact et de K1 : plusieurs titres pour le club Sauvegarde de Besançon

La délégation bisontine était encadrée par le coach Francis Grandjean, accompagné de Sassy Ndao. Les compétiteurs du club se sont distingués dans différentes catégories et disciplines.
Chez les cadettes, Inaya Zenatri a remporté le titre en moins de 55 kg en K1 light, low kick et full contact. En cadets, Ilyes Animi s’est imposé en moins de 74 kg en full contact et en light contact.
Dans la catégorie minimes, Amine Zenatri a été sacré en moins de 42 kg en kick light et light contact. Lihwan Grandjean a, quant à lui, décroché la victoire en moins de 47 kg en kick light, light contact et K1 light.
Enfin, chez les benjamins, Lina Animi a remporté le titre en moins de 54 kg en K1 light et en light contact.
Ces résultats permettent aux athlètes concernés de valider leur qualification pour les prochains championnats de France, qui constitueront la prochaine échéance majeure de la saison pour le club Sauvegarde de Besançon.