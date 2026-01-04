Ciné, ski de fond, fondue... Les rendez-vous incontournables en janvier 2026 à Pontarlier

Du 4 au 18 janvier : Ciné Kid et autres projections
Dès le début du mois, le cinéma Olympia de Pontarlier propose une série de projections dans le cadre du Festival Disney Classique :
-
Ciné Kid – Sam le Pompier : une séance destinée aux enfants de tout âge pour découvrir des courts et moyens métrages animés.
-
Les 101 Dalmatiens : diffusé en après-midi les dimanches 11 et 18 janvier, ce grand classique ravira petits et grands.
Un ciné-club est également programmé avec la projection de Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé, une séance suivie d’un débat ou échange.
Du 7 au 31 janvier : animations à la Médiathèque
La Médiathèque Municipale de Pontarlier propose de nombreuses animations autour des jeux vidéo :
-
Après-midi jeux vidéo : plusieurs sessions les mercredis 7, 14, 28 janvier pour les amateurs de jeux vidéo.
-
Des pixels dans le rétro : samedi 17 janvier après-midi, une plongée dans l’univers rétro des jeux.
-
Découverte réalité virtuelle : samedi 31 janvier, une expérience immersive à vivre en famille ou entre amis.
Ces événements sont souvent gratuits ou à participation libre, adaptés aux publics jeune ou familial.
14 janvier : "Mercredi des tout petits" au Musée Municipal
Le Musée Municipal de Pontarlier accueille une session spéciale pour les enfants dès 10h30 : Mercredi des tout petits, une visite guidée ludique pour éveiller les sens et explorer les collections avec un parcours imaginé pour les plus jeunes.
18 janvier : fondue généreuse et amicale avec La Campanelle
La Campanelle propose une grande fondue conviviale à la Salle de restauration du Lycée les Augustins :
-
Dimanche 18 janvier
-
Fondue traditionnelle servie avec salade et jambon fumé
-
Ambiance musicale et moment de partage autour d’un repas festif (apéritif offert, boissons non comprises).
23 janvier : Nordic Nights – Découverte du ski de fond
Pour les amateurs de sport et de convivialité, Nordic Nights est une soirée d’initiation au ski de fond organisée à La Malmaison :
-
Vendredi 23 janvier
-
Matériel fourni et 1 h de cours avec moniteur
-
Dégustation de vin chaud et fromages locaux
-
Tarifs allant de ~8 € à 20 € selon formule.
Cette animation conviviale s’adresse à tous, même aux débutants.
Autres événements à noter
En plus des temps forts déjà détaillés :
-
Ciné-club Jacques Becker : projection suivie d’échange autour du film Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé.
-
Friperie mobile : samedi 17 janvier.
-
Ateliers créatifs pour enfants (Récréalivre) : séance ludique autour des matières et jeux à la médiathèque le 14 janvier.
Infos +
- Toutes les infos sur www.grandpontarlier.fr/evenements