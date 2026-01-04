Ciné, ski de fond, fondue... Les rendez-vous incontournables en janvier 2026 à Pontarlier

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Janvier 2026 s’annonce riche en animations culturelles, conviviales et familiales à Pontarlier et alentours, avec des événements pour tous les publics : sorties cinéma, activités jeunes, moments gourmands et soirées sportives ou festives. Voici une sélection des rendez-vous de la communauté de communes du Grand Pontarlier.

Du 4 au 18 janvier : Ciné Kid et autres projections

Dès le début du mois, le cinéma Olympia de Pontarlier propose une série de projections dans le cadre du Festival Disney Classique :

Ciné Kid – Sam le Pompier : une séance destinée aux enfants de tout âge pour découvrir des courts et moyens métrages animés.

Les 101 Dalmatiens : diffusé en après-midi les dimanches 11 et 18 janvier, ce grand classique ravira petits et grands.

Un ciné-club est également programmé avec la projection de Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé, une séance suivie d’un débat ou échange.

Du 7 au 31 janvier : animations à la Médiathèque

La Médiathèque Municipale de Pontarlier propose de nombreuses animations autour des jeux vidéo :

Après-midi jeux vidéo : plusieurs sessions les mercredis 7, 14, 28 janvier pour les amateurs de jeux vidéo.

Des pixels dans le rétro : samedi 17 janvier après-midi, une plongée dans l’univers rétro des jeux.

Découverte réalité virtuelle : samedi 31 janvier, une expérience immersive à vivre en famille ou entre amis.

Ces événements sont souvent gratuits ou à participation libre, adaptés aux publics jeune ou familial.

14 janvier : "Mercredi des tout petits" au Musée Municipal

Le Musée Municipal de Pontarlier accueille une session spéciale pour les enfants dès 10h30 : Mercredi des tout petits, une visite guidée ludique pour éveiller les sens et explorer les collections avec un parcours imaginé pour les plus jeunes.

18 janvier : fondue généreuse et amicale avec La Campanelle

La Campanelle propose une grande fondue conviviale à la Salle de restauration du Lycée les Augustins :

Dimanche 18 janvier

Fondue traditionnelle servie avec salade et jambon fumé

Ambiance musicale et moment de partage autour d’un repas festif (apéritif offert, boissons non comprises).

23 janvier : Nordic Nights – Découverte du ski de fond

Pour les amateurs de sport et de convivialité, Nordic Nights est une soirée d’initiation au ski de fond organisée à La Malmaison :

Vendredi 23 janvier

Matériel fourni et 1 h de cours avec moniteur

Dégustation de vin chaud et fromages locaux

Tarifs allant de ~8 € à 20 € selon formule.

Cette animation conviviale s’adresse à tous, même aux débutants.

Autres événements à noter

En plus des temps forts déjà détaillés :

Ciné-club Jacques Becker : projection suivie d’échange autour du film Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé.

Friperie mobile : samedi 17 janvier.

Ateliers créatifs pour enfants (Récréalivre) : séance ludique autour des matières et jeux à la médiathèque le 14 janvier.

