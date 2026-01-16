Colis suspect : la rue Rivotte bouclée pendant deux heures à Besançon

Depuis 13h30, la police est présente place Jean Gigoux en raison d’un colis suspect. La rue Rivotte a été bouclée durant deux heures, le temps que les démineurs en provenance de Colmar lèvent le doute. La rue a finalement été rouverte peu après 15h30.

D’après les informations collectées par notre journaliste présente sur les lieux, le colis suspect se situe près d'un bac à déchets, positionné en face de l’école Rivotte. Il s’agirait d’un colis abandonné sur lequel est inscrit un nom. La police a cherché à contacter la personne, mais celle-ci n'a pas répondu.

Par précaution, les enfants de l’école ont été confinés. "Ils sont en sécurité", a précisé la police.

Une grande partie de la rue Rivotte a été bouclée par la police. Les commerces ont été évacués par mesure de sécurité et les habitants ont été invités à quitter les lieux.

Les personnes en provenance de la rue de Pontarlier peuvent éviter le secteur en prenant la rue Péclet. Sur place, notre journaliste a constaté la présence d'une voiture télécommandée permettant de brouiller les ondes.

Fausse alerte

À 15h30, on apprend que les démineurs sont passés et que tout danger est écarté. Il s'agissait probablement d'un abandon de déchets sur la voie publique. La rue Rivotte va rapidement être rouverte par la police.

(Propos recueillis par Alexane Alfaro)