Consultation sur la RN83 : la députée Voynet insiste sur plusieurs points…

"Je souhaite exprimer mon attachement aux sujets suivants qui m’apparaissent indispensables pour faire évoluer les pratiques de mobilités dans le Grand Besançon bien qu’ils relèvent de la compétence de l’Etat et de la Région", prévient la députée.

Dans cette contribution, Dominique Voynet insiste notamment sur les points suivants :

Le caractère stratégique et indispensable du projet de halte ferroviaire au CHU Minjoz

Sur ce point, la députée précise que cette halte revêt in intérêt pour le CHU, principal employeur de la région, mais aussi pour les équipements à proximité (UFR, IRTS, Biomédical) et les trajets intra-Besançon ou Grand Besançon.

le "nécessaire report des camions en transit" qui circulent sur la RN83 vers les autoroutes A36/A39 afin de "soulager les villages concernées"

La députée indique que la circulation "83 impacte durement la qualité de vie des Jurassiens et des Grands Bisontins, en particulier les habitants des communes de Beure et Besançon" avec près de 2.500 camions chaque jour.

le besoin de réviser la tarification TER pour les courts trajets afin de rendre l’usage du train compétitif face à la voiture

Dominque Voynet pense à "devrait créer à minima un palier tarifaire supplémentaire pour les très courts trajets en TER". Et d’ajouter : "un trajet de 7min entre Besançon-Mouillère et Beure ou entre Ecole-Valentin et Besançon-Viotte coûte 6 € pour un adulte, soit le même prix qu’un trajet entre Besançon et Le Valdahon !".