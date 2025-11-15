Coupe de France : Pontarlier accueille le FCSM dans un derby qui s'annonce chaud bouillant

L’ambiance promet d’être bouillante ce samedi à 16h au stade Paul Robbe de Pontarlier où les Pontissaliens, pensionnaires de N3, recevront leurs voisins sochaliens (N1) pour une place au 8e tour de la coupe de France de football.

Coupe de France : CA Pontarlier - FC Sochaux-Montbéliard, samedi à 16h au stade Paul Robbe.

Quel que soit le résultat final c’est finalement la Franche-Comté qui gagnera. Désireux de créer l’exploit, le CAP compte bien mettre quelques bâtons dans les roues des Jaune & Bleu et faire valoir ses droits dans son enceinte devant son public… composé de 2.800 spectateurs chauffés à blanc.

Pour leur part, les hommes de Vincent Hognon savent qu’ils sont attendus et s’ils veulent passer un tour supplémentaire dans la compétition, ils devront mettre toute l’intensité nécessaire pour éviter de tomber dans le match piège. Privés de plusieurs joueurs cadre, les Sochaliens savent, malgré l’écart de niveau, qu’ils seront en danger s’ils ne sont pas au niveau.

Le match promet donc d’être intéressant.