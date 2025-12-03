Mercredi 3 Décembre 2025
Besançon
Faits Divers

De faux policiers volent l’arme d’une ancienne licenciée de tir à Besançon

Publié le 03/12/2025 - 17:45
Mis à jour le 03/12/2025 - 17:46

Suite à une cyberattaque survenue le 23 octobre dernier au sein de la la Fédération française de tir (FFTir), des malfrats ont récupéré les données personnels notamment les adresses postales des licenciés ayant des armes a feu. Les 13 novembre et 2 décembre 2025, de faux policiers se sont rendus au domicile de ces derniers. Un appel à la vigilance est lancé…

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Le 13 novembre dernier, un vol d’arme a eu lieu rue Plançon à Besançon au domicile d’une ancienne licenciée de la fédération française de tir.

Le 2 décembre 2025, toujours à Besançon, chemin de Cornandouille, deux individus prétendant être des policiers de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) se sont présentés au domicile d’un homme et ont demandé à voir les armes qu’il détenait. Les individus ont pris la fuite pendant que la personne contactée appelait police secours.

La direction interdépartementale de la police nationale du Doubs appelle les habitants du département à la plus grande vigilance. La présence des forces de l’ordre au domicile d’un particulier doit être justifiée. Les agents se présentent toujours avec leur carte professionnelle.

"En cas de doute sur la validité de la carte présentée, la personne ne doit en aucun cas faire entrer les prétendus dans son domicile et appeler le 17 pour confirmer ou non une présence policière chez elle", exlique la police.

Pour rappel, en matière de police administrative, les visites domiciliaires auprès de détenteurs légaux d’armes à feu sont interdites. Toute introduction au domicile d’un adhérent de la FFTir par un tiers, sous ce prétexte, doit être considérée comme frauduleuse...

fraude police

Publié le 3 décembre à 17h45 par Hélène L.
