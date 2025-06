Un pic de chaleur attendu ce vendredi en Franche-Comté

La journée s’annonce chaude dès la matinée. Vendredi matin, le ciel sera dégagé, même si l’on pourra parfois observer de rares nuages. Côté température, les prévisions Météo France indiquent 26°C à Morez, 27°C à Pontarlier, 28°C à Besançon, Dole, Pontarlier et Belfort et 29°C à Vesoul.

Vendredi après-midi, un grand soleil devrait surplomber toute la Franche-Comté, amenant avec lui son lot de températures très élevées. Du côté de Morez et Pontarlier, le mercure atteindra 30°C selon Météo France. Une température de 32°C est attendue pour Lons contre 33°C pour Dole, Belfort et Besançon. Enfin, Vesoul risque de subir les plus fortes chaleurs avec 35°C prévus sur la capitale de la Haute-Saône.

Les conseils pour lutter contre la chaleur

Durant ces épisodes de chaleur, il est recommandé de s’hydrater régulièrement, de se mouiller le corps, de se ventiler et d’éviter les efforts physiques. Pour rendre la journée plus agréable, il est également conseillé d’aérer son lieu d’habitation la nuit et de fermer les volets le jour ainsi que de se rendre quelques heures dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque, supermarché).

N’oubliez pas de prendre des nouvelles de vos proches les plus vulnérables.