Besançon
Sport

Défi 2026 : et si vous vous lanciez dans une course à pieds de 26 km avec Frédéric Parise ?

Publié le 31/12/2025 - 12:02
Mis à jour le 31/12/2025 - 10:41

Frédéric Parise, ancien footballeur et entraîneur du Besançon Racing Club (BRC), partira le 1er janvier 2026 à 8h30 du terrain de sport Saint-Claude à Besançon (à côté du PSB). Au programme ? 26 km pour faire le tour de 26 monuments de Besançon…

Cela fait déjà plusieurs années que le défi est engagé. Ce 1er janvier, les adeptes de vélo pourront, s’ils le veulent, se joindre au groupe pour une balade et redécouvrir 26 monuments emblématiques de Besançon.

© Frédéric Parise

"On fait ça pour le plaisir, pour souhaiter la bonne année, le tout dans une ambiance festive", souligne Frédéric Parise qui souligne que cet événement sera aussi l’occasion de revoir plusieurs sites religieux comme l’église de la Madeleine, la synagogue, la mosquée. "Tout le monde, peu importe sa religion, est bien sur le bienvenu", indique-t-il.

  • Le rendez-vous est donné le 1er janvier 2026 à 8h30 au terrain de sport de Saint-Claude à Besançon.

1er janvier défi frédéric parise vélo

Publié le 31 décembre à 12h02 par Hélène L.
