Jeudi 7 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Bourgogne-Franche-Comté
Transports

Départs en vacances : trafic "orange" ce samedi 9 août par Bison Futé

Publié le 07/08/2025 - 11:00
Mis à jour le 07/08/2025 - 08:34

Le weekend du 9 et 10 août 2025 s’annonce chargé sur les routes françaises, avec un trafic intense tant pour les vacanciers en départ que pour ceux qui rentrent chez eux. Bison Futé alerte sur des conditions de circulation difficiles sur l’ensemble du territoire, du vendredi au dimanche, avec un pic d’affluence attendu le samedi, jour classé orange au niveau national dans les deux sens.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Vendredi 8 août 2025

Dans le sens des départs, le trafic sera surtout difficile sur les axes menant au Nord du pays (A1) et aux régions côtières de Normandie et de Bretagne (A11 et RN165). D’autres axes seront très empruntés, notamment en direction de l’Espagne (A10), de la Méditerranée (A6 et A7) et du Massif Central (A71).

En Île-de-France, le débit attendu est important : des ralentissements sur les autoroutes de transit Nord-Sud pourraient apparaître, surtout sur les autoroutes A10 et A6, ainsi que les axes qui y convergent, comme l’A86 et l’A6b.

Dans le sens des retours, les axes concernés par des ralentissements sont ceux au départ de la Méditerranée vers l’Île-de-France (A7, A8 et A9), ainsi que l’accès au tunnel du Mont-Blanc, de l’Italie vers la France.

Samedi 9 août 2025

Classée orange au niveau national dans les deux sens de circulation, la journée du samedi prévoit d’être la plus difficile du week-end.

Dans le sens des départs, le trafic sera particulièrement difficile vers le Nord-Est du pays (A31) et vers le Grand-Ouest (A13, A11, et RN165). Les autres axes concernés sont ceux menant à l’Espagne (A10 et A63), vers la Méditerranée (A7, A9 et A61), et vers le Massif Central (A20, A71 et A75). De même, l’accès au tunnel du Mont-Blanc s’annonce particulièrement difficile de la France vers l’Italie.

En île de France, la circulation sera à nouveau dense sur les axes Nord-Sud. Les ralentissement devraient apparaître en début de matinée, sur les autoroutes A86 et A6b, qui convergent vers l’A10 et l’A6. Le trafic pourrait atteindre un maximum en fin de matinée, puis diminuer progressivement jusqu’en milieu d’après-midi.

Dans le sens des retours, le trafic promet d’être très dense sur les axes vers l’Île-de-France depuis l’Espagne via Bordeaux (A10) et traversant le Massif Central (A20, A71, et A75). Les autres axes concernés par des difficultés sont ceux allant de la Méditerranée vers Lyon (A7), ou au départ de la Normandie, Bretagne et des Pays-de-la-Loire vers l’Île-de-France (A11, RN165 et RN12).

L’accès au tunnel du Mont-Blanc (RN205) sera dense de l’Italie vers la France. En Île-de-France, des difficultés importantes pourraient être observées en milieu d’après-midi et en début de soirée.

Dimanche 10 août 2025

Dans le sens des départs, des difficultés sont attendues sur les axes du Sud-Ouest, surtout de l’Île-de-France en direction de l’Espagne par Bordeaux (A10), et de Bordeaux à Toulouse (A62). La circulation s’annonce aussi difficile de l’Île-de-France vers la Méditerranée.

Dans le sens des retours, la circulation sera dense de la Méditerranée vers l’Île-de-France (A6, A7, A8 et A9), de l’Espagne vers l’Île-de-France via Bordeaux (A10), et dans la traversée du Massif-Central (A75). L’accès au tunnel du Mont-Blanc (RN205)

Recommandations pratiques :

  • Éviter le samedi 9 août pour les déplacements longue-distance, le trafic sera très dense sur tout le territoire.
  • Préférer partir ou traverser l’Île-de-France très tôt (avant 6h) ou après 18h selon le jour, et éviter les axes principaux aux heures de pointe signalées.
  • Consulter en temps réel les informations Bison Futé (site web, application mobile, radio autoroute 107.7 FM ou stations France Bleu) avant tout départ ou retour afin d’ajuster votre itinéraire en fonction d’accidents, travaux ou conditions météo.

bison futé circulation départ en vacances trafic

Publié le 7 aout à 11h00 par Salomé F. • Membre
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Transports

Bourgogne-Franche-Comté
Transports

Départs en vacances : trafic “orange” ce samedi 9 août par Bison Futé

Le weekend du 9 et 10 août 2025 s’annonce chargé sur les routes françaises, avec un trafic intense tant pour les vacanciers en départ que pour ceux qui rentrent chez eux. Bison Futé alerte sur des conditions de circulation difficiles sur l’ensemble du territoire, du vendredi au dimanche, avec un pic d’affluence attendu le samedi, jour classé orange au niveau national dans les deux sens.

bison futé circulation départ en vacances trafic
Publié le 7 aout à 11h00 par Salomé F. • Membre
Besançon
Transports

Les travaux sont terminés, le tunnel de la voie des Mercureaux est ouvert

Ce samedi 2 août 2025, suite à une accident impliquant une voiture vers 19h00, des dégâts importants dans le tunnel situé sur la RN57, soit la voie des Mercureaux, devaient être réparés. La circulation a temporairement été interdite dans le sens montant. Depuis 17h00, les véhicules peuvent de nouveau y circuler.

accident circulation fermeture rn57 travaux voie des mercureaux
Publié le 4 aout à 17h46 par Alexane
Besançon
Economie Transports

Départ en vacances : où acheter du carburant moins cher à Besançon en ce moment ?

Avant de partir en vacances et de faire le plein d’essence, trouver les stations-services proposant des carburants moins cher est un moyen de faire des économies. Voici le top 3 des stations du Grand Besançon où le sans-plomb 95, le sans-plomb 98 et le gazole sont moins chers.

carburant économie essence infos pratiques station-service vacances
Publié le 1 aout à 17h05 par Alexane
France
Société Transports

Bouchons sur la route des vacances : comment occuper les enfants dans la voiture ?

Bison Futé annoncé un samedi 2 août "noir" sur les routes en raison du fameux chassé-croisé entre les "juilletistes" et les "aoûtiens". Il va falloir s’armer de patience dans les bouchons, ce qui est loin d’être facile… surtout quand on a des enfants à l’arrière impatients. Voici quelques conseils pour les occuper.

autoroute enfant vacances
Publié le 1 aout à 17h00 par Alexane
HAUTE-SAÔNE (70)
Transports

Rénovation du pont de la RD 64 à Saint-Sauveur : deux semaines de coupure de circulation en août 2025

Le Département de la Haute-Saône a annoncé la rénovation complète de l’ouvrage de franchissement du ruisseau du Vay de Brest, situé sur la RD 64 à Saint-Sauveur. Ces travaux essentiels à la sécurité routière entraîneront une interruption totale de la circulation du lundi 18 au samedi 30 août 2025.

chantier circulation travaux
Publié le 30 juillet à 14h30 par Alexane
Besançon
Transports Vie locale

150 demandes de ralentisseurs par an à Besançon : une réponse oui, mais une réponse “partielle” à la vitesse 

Chaque semaine, la Ville de Besançon reçoit plusieurs courriers de riverains inquiets de la vitesse dans leur rue. Le réflexe est souvent le même : demander l’installation de ralentisseurs. Mais si ces aménagements ont un effet apaisant, ils ne sont ni systématiquement possibles, ni toujours efficaces.

excès de vitesse Grand Besançon Métropole marie zéhaf ralentisseur vitesse
Publié le 2 aout à 10h30 par Alexane
Belfort
Politique Transports

Projet de taxe de transit en Suisse : Christophe Grudler met en garde contre une mesure “discriminatoire”

Christophe Grudler, eurodéputé français (Mouvement Démocrate / Renew Europe) et rapporteur permanent du Parlement européen pour les relations avec la Suisse, a exprimé ce mercredi 23 juillet de vives réserves face à une proposition en discussion au Parlement fédéral suisse visant à instaurer une nouvelle taxe sur les véhicules étrangers en transit.

christophe grudler député européen eurodéputé suisse taxe
Publié le 24 juillet à 11h31 par Alexane

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Deux tiers des festivals en France affichent un déficit en 2024
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Les cahiers de vacances, bonne ou mauvaise idée ? On a questionné cinq profs...
Infos Pratiques

Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours tente Decathlon : découvrez les résultats

Quelles sont les sorties ciné au mois d’août dans les cinémas Mégarama et Victor Hugo à Besançon ?

Sondage

 23.8
partiellement nuageux
le 07/08 à 12h00
Vent
1.86 m/s
Pression
1020 hPa
Humidité
60 %
 