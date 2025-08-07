Départs en vacances : trafic “orange” ce samedi 9 août par Bison Futé

Le weekend du 9 et 10 août 2025 s’annonce chargé sur les routes françaises, avec un trafic intense tant pour les vacanciers en départ que pour ceux qui rentrent chez eux. Bison Futé alerte sur des conditions de circulation difficiles sur l’ensemble du territoire, du vendredi au dimanche, avec un pic d’affluence attendu le samedi, jour classé orange au niveau national dans les deux sens.

Vendredi 8 août 2025

Dans le sens des départs, le trafic sera surtout difficile sur les axes menant au Nord du pays (A1) et aux régions côtières de Normandie et de Bretagne (A11 et RN165). D’autres axes seront très empruntés, notamment en direction de l’Espagne (A10), de la Méditerranée (A6 et A7) et du Massif Central (A71).

En Île-de-France, le débit attendu est important : des ralentissements sur les autoroutes de transit Nord-Sud pourraient apparaître, surtout sur les autoroutes A10 et A6, ainsi que les axes qui y convergent, comme l’A86 et l’A6b.

Dans le sens des retours, les axes concernés par des ralentissements sont ceux au départ de la Méditerranée vers l’Île-de-France (A7, A8 et A9), ainsi que l’accès au tunnel du Mont-Blanc, de l’Italie vers la France.

Samedi 9 août 2025

Classée orange au niveau national dans les deux sens de circulation, la journée du samedi prévoit d’être la plus difficile du week-end.

Dans le sens des départs, le trafic sera particulièrement difficile vers le Nord-Est du pays (A31) et vers le Grand-Ouest (A13, A11, et RN165). Les autres axes concernés sont ceux menant à l’Espagne (A10 et A63), vers la Méditerranée (A7, A9 et A61), et vers le Massif Central (A20, A71 et A75). De même, l’accès au tunnel du Mont-Blanc s’annonce particulièrement difficile de la France vers l’Italie.

En île de France, la circulation sera à nouveau dense sur les axes Nord-Sud. Les ralentissement devraient apparaître en début de matinée, sur les autoroutes A86 et A6b, qui convergent vers l’A10 et l’A6. Le trafic pourrait atteindre un maximum en fin de matinée, puis diminuer progressivement jusqu’en milieu d’après-midi.

Dans le sens des retours, le trafic promet d’être très dense sur les axes vers l’Île-de-France depuis l’Espagne via Bordeaux (A10) et traversant le Massif Central (A20, A71, et A75). Les autres axes concernés par des difficultés sont ceux allant de la Méditerranée vers Lyon (A7), ou au départ de la Normandie, Bretagne et des Pays-de-la-Loire vers l’Île-de-France (A11, RN165 et RN12).

L’accès au tunnel du Mont-Blanc (RN205) sera dense de l’Italie vers la France. En Île-de-France, des difficultés importantes pourraient être observées en milieu d’après-midi et en début de soirée.

Dimanche 10 août 2025

Dans le sens des départs, des difficultés sont attendues sur les axes du Sud-Ouest, surtout de l’Île-de-France en direction de l’Espagne par Bordeaux (A10), et de Bordeaux à Toulouse (A62). La circulation s’annonce aussi difficile de l’Île-de-France vers la Méditerranée.

Dans le sens des retours, la circulation sera dense de la Méditerranée vers l’Île-de-France (A6, A7, A8 et A9), de l’Espagne vers l’Île-de-France via Bordeaux (A10), et dans la traversée du Massif-Central (A75). L’accès au tunnel du Mont-Blanc (RN205)

Recommandations pratiques :