Deux joueuses du Volant Bisontin qualifiées pour les Championnats du monde de badminton 2025

Besançon se distingue comme l’une des destinations les plus propices à la course à pied en France. C’est ce que révèle une étude publiée par le service de téléconsultation médicale Zava, qui s’appuie sur l’analyse croisée de données issues de Strava, AllTrails et Instagram. L’objectif ? Identifier les villes les plus “running-friendly” de l’Hexagone. Résultat : Besançon se hisse à la deuxième place du classement national, avec un score global de 7,10/10, juste derrière Caen.