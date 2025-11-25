Du 25 novembre au 5 décembre, Ginko teste deux nouveaux bus électriques à Besançon

Grand Besançon Métropole annonce qu’un nouveau bus électrique Mercedes “e-Citaro” sera ainsi testé sur le réseau Ginko du mardi 25 novembre au vendredi 5 décembre prochains.
Prêté par le constructeur, ce bus standard de 12 mètres circulera sur la ligne 9 entre Tilleroyes et Velotte. Cette ligne a été retenue pour plusieurs raisons précises, selon GBM :
- la topographie de son tracé (terrain mixte avec plat et dénivelé pour tester l’autonomie et la capacité de recharge dans les descentes),
- le nombre de kilomètres parcourus quotidiennement, permettant d’évaluer précisément l’autonomie réelle du véhicule (autonomie d’environ 200 km/jour),
- la capacité de charge du véhicule (déterminée en cycle de roulage afin de répondre aux besoins du service – nombre de batteries/packs nécessaires).
Voyageurs et conducteurs seront invités à donner leur avis via la page dédiée : www.ginko.voyage/bus-test (QR Code à bord).
Un bus articulé MAN testé à partir du 9 décembre
Une seconde phase d’essai débutera ensuite. À partir du mardi 9 décembre et pour une durée de trois semaines, un nouveau bus électrique de marque MAN “Lion’s City” sera testé.
Ce véhicule articulé de 18 mètres sera déployé sur la ligne 3 entre le Pôle Temis et le centre-ville, dans des conditions d’exploitation identiques à celles du premier test. L’objectif est de comparer les performances de modèles complémentaires, notamment sur des lignes à fort trafic.
Une stratégie pour un parc plus propre et performant
"Ces essais s’inscrivent dans une démarche globale d’expérimentation visant à développer un parc de bus toujours plus propres, silencieux et performants", précise GBM, en affirmant qu'elle "prévoit en effet l’acquisition de 5 nouveaux bus électriques dès 2026".
D’autres essais pourraient être organisés ultérieurement en fonction du prêt de matériels par d’autres constructeurs.