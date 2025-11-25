Du 25 novembre au 5 décembre, Ginko teste deux nouveaux bus électriques à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Grand Besançon Métropole poursuit la modernisation de sa flotte de transports en commun avec une nouvelle phase d’expérimentation de véhicules électriques, a-t-on appris mardi 25 novembre 2025. L’objectif : accélérer la transition énergétique du réseau Ginko tout en évaluant les performances de différents modèles avant de futurs investissements.

Grand Besançon Métropole annonce qu’un nouveau bus électrique Mercedes “e-Citaro” sera ainsi testé sur le réseau Ginko du mardi 25 novembre au vendredi 5 décembre prochains.

Prêté par le constructeur, ce bus standard de 12 mètres circulera sur la ligne 9 entre Tilleroyes et Velotte. Cette ligne a été retenue pour plusieurs raisons précises, selon GBM :

la topographie de son tracé (terrain mixte avec plat et dénivelé pour tester l’autonomie et la capacité de recharge dans les descentes),

le nombre de kilomètres parcourus quotidiennement, permettant d’évaluer précisément l’autonomie réelle du véhicule (autonomie d’environ 200 km/jour),

la capacité de charge du véhicule (déterminée en cycle de roulage afin de répondre aux besoins du service – nombre de batteries/packs nécessaires).

Voyageurs et conducteurs seront invités à donner leur avis via la page dédiée : www.ginko.voyage/bus-test (QR Code à bord).

Un bus articulé MAN testé à partir du 9 décembre

Une seconde phase d’essai débutera ensuite. À partir du mardi 9 décembre et pour une durée de trois semaines, un nouveau bus électrique de marque MAN “Lion’s City” sera testé.

Ce véhicule articulé de 18 mètres sera déployé sur la ligne 3 entre le Pôle Temis et le centre-ville, dans des conditions d’exploitation identiques à celles du premier test. L’objectif est de comparer les performances de modèles complémentaires, notamment sur des lignes à fort trafic.

Une stratégie pour un parc plus propre et performant

"Ces essais s’inscrivent dans une démarche globale d’expérimentation visant à développer un parc de bus toujours plus propres, silencieux et performants", précise GBM, en affirmant qu'elle "prévoit en effet l’acquisition de 5 nouveaux bus électriques dès 2026".

D’autres essais pourraient être organisés ultérieurement en fonction du prêt de matériels par d’autres constructeurs.