Besançon
Politique

Élections municipales 2026 : le socialiste Teddy Bénéteau de Laprairie rejoint Anne Vignot

Publié le 17/11/2025 - 09:43
Mis à jour le 17/11/2025 - 09:09

Il avait déjà appelé à voter pour Anne Vignot en 2020, l’ancien conseiller municipal socialiste sous les mandats de Jean-Louis Fousseret, Teddy Bénéteau de Laprairie, a renouvelé son soutien à la maire sortante pour l’élection municipale bisontine de 2026. 

© Alexane Alfaro
© Ville de Besançon
1/2 - © Alexane Alfaro
2/2 - © Ville de Besançon

C’est dans un communiqué de presse transmis le 16 novembre 2025 que l’on apprend que Teddy Bénéteau de Laprairie rejoignait la campagne d’Anne Vignot. L’ancien conseiller municipale socialiste estime que "le bilan de son mandat est positif" et cite pour exemple "le service rendu à la population et surtout à la jeunesse" avec notamment la réhabilitation énergétique des écoles, la tarification sociale de la restauration scolaire ou encore les travaux liés au réseau de chaleur "qui permettront aux habitants de faire des économies sur les dépenses énergétiques".

Il estime par ailleurs qu’Anne Vignot "a montré une ouverture pour réaliser une union de la gauche", élément indispensable "pour permettre aux Bisontins et Bisontins d'avoir une majorité de gauche unie et ainsi de rester fidèle à leurs traditions humanistes et sociales".

Rappelant que "l’heure n’est plus à la dispersion des voix", Teddy Bénéteau de Laprairie dit aujourd’hui "reprendre ma liberté" et soutenir la liste "Besançon : vivante, juste et humaine".

anne vignot élections municipales maire Teddy Bénéteau de Laprairie ville de besançon

Publié le 17 novembre à 09h43 par Elodie Retrouvey
Municipales 2026

Besançon
Politique

À 4 mois des municipales, Besançon Maintenant inaugure son nouveau QG

Déjà ouverte depuis plusieurs mois, le local de Besançon Maintenant, porté par son chef de file Ludovic Fagaut, a "pris une nouvelle dimension" depuis son inauguration le 15 novembre dernier en devenant le QG de campagne du candidat à l’élection municipale bisontine de mars 2026. 

besancon maintenant élections municipales ludovic fagaut municipale besançon permanence
Publié le 16 novembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Municipales 2026 : le Parti communiste reste avec Anne Vignot et déterminé à unir la gauche

Réuni ce samedi 8 novembre, le Parti communiste français - section de Besançon a largement voté en faveur d’une nouvelle alliance avec la liste menée par la maire sortante Anne Vignot (EELV) pour les élections municipales de 2026. Le résultat du vote interne est sans appel : 97,93 % des 90 votants ont approuvé cette reconduction de l’union.

aline chassagne élections municipales evelyne ternant gauche gerard monnier Hasni Alem municipale 2026 parti communiste union
Publié le 8 novembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : le Parti radical de gauche rejoint la liste de Jean-Sébastien Leuba

Après avoir soutenu Nicolas Bodin, candidat dissident du Parti socialiste, le Parti radical de gauche s’est finalement rallié au collectif Besançon Forte et Solidaire, conduit par Jean-Sébastien Leuba, a-t-on appris dans un communiqué du 6 novembre 2025. Ce rassemblement regroupe désormais des membres de la société civile, CAP21, Place publique, le Parti socialiste et le Parti radical de gauche.

jean-sébastien leuba municipale 2026 parti radical de gauche parti socialiste
Publié le 7 novembre à 09h22 par Alexane
DOUBS (25)
Politique

Le PCF appelle à “retrouver le chemin de l’union” de la gauche dans les grandes villes du Doubs

Dans un communiqué diffusé le 1er novembre 2025, le conseil départemental du Parti communiste français (PCF) du Doubs plaide pour une relance de l’union des forces de gauche à l’approche des élections municipales, notamment à Besançon, Pontarlier et Montbéliard. Le parti déplore une dynamique de rassemblement aujourd’hui "vacillante" malgré, selon lui, de nombreuses convergences programmatiques.

gauche municipale 2026 parti communiste pcf union
Publié le 4 novembre à 16h22 par Alexane
Besançon
Politique

Le secrétaire de la section PS de Besançon démissionne et pointe des ”comportements problématiques”

Joachim Taïeb, secrétaire de la section du Parti socialiste de Besançon agglomération depuis juin 2025, a annoncé sa démission dans un courriel adressé à l’ensemble des militants socialistes locaux. Dans ce message, il évoque des difficultés internes et des comportements qu’il juge "problématiques", tout en affirmant rester adhérent du parti. 

démission joachim taïeb parti socialiste
Publié le 4 novembre à 09h39 par Alexane
Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : Anne Vignot s’explique dans une lettre ouverte

Anne Vignot, maire EELV de la ville de Besançon également candidate pour l’élection municipale 2026, a souhaité s’exprimer dans une lettre ouverte aux Bisontin(e)s et "à toutes les personnes, partis et mouvements politiques qui appellent de leurs vœux cette union et la victoire de la gauche et des écologistes".

anne vignot lettre ouverte municipale 2026
Publié le 3 novembre à 17h00 par Hélène L.

HAUTE-SAÔNE (70)
Economie Politique

Le sénateur Olivier Rietmann veut renforcer la lutte contre les retards de paiement

Olivier Rietmann, sénateur LR de la Haute-Saône et président de la délégation sénatoriale aux entreprises, a déposé une proposition de loi le 12 novembre 2025 visant à réduire les retards de paiement entre entreprises et acteurs publics. L’objectif affiché : lutter contre les défaillances d’entreprises, dont le nombre devrait atteindre 69.000 en 2025.

entreprises olivier rietmann pme sénat sénateur tpe
Publié le 12 novembre à 16h57 par Alexane
JURA (39)
Culture Politique

Le RN veut interdire un concert en faveur d’Urgence Palestine, sous le coup d’une procédure de dissolution

Le Rassemblement national a interpellé le Préfet du Jura à propos de la tenue d’un concert organisé à Arbois mardi 11 novembre. Selon le communiqué diffusé par les élus du parti, l’évènement est porté par "des collectifs d’extrême-gauche" et les fonds récoltés doivent être reversés à l’association Urgence Palestine.

association concert ministre rassemblement national terrorisme urgence palestine
Publié le 9 novembre à 11h15 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Politique Société

Sécurité et narcotrafic : Jérôme Durain embarque les Régions à prendre part aux réflexions nationales

À l'occasion du 21e Congrès des Régions de France, le conseil des régions a annoncé la création d'un groupe de travail consacré aux questions de sécurité et de prévention. Tandis qu'elles n'ont pas la compétence de la sécurité, elles souhaitent mlagré tout renforcer leur place dans la réflexion nationale sur ces sujets. Cette nouvelle instance sera présidée par Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne Franche-Comté, lui qui était surnommé 'Monsieur Narcotrafic' lorsqu'il était sénateur.

jerome durain narcotrafic sécurité
Publié le 6 novembre à 10h30 par Alexane

