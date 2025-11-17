Élections municipales 2026 : le socialiste Teddy Bénéteau de Laprairie rejoint Anne Vignot

Il avait déjà appelé à voter pour Anne Vignot en 2020, l’ancien conseiller municipal socialiste sous les mandats de Jean-Louis Fousseret, Teddy Bénéteau de Laprairie, a renouvelé son soutien à la maire sortante pour l’élection municipale bisontine de 2026.

C’est dans un communiqué de presse transmis le 16 novembre 2025 que l’on apprend que Teddy Bénéteau de Laprairie rejoignait la campagne d’Anne Vignot. L’ancien conseiller municipale socialiste estime que "le bilan de son mandat est positif" et cite pour exemple "le service rendu à la population et surtout à la jeunesse" avec notamment la réhabilitation énergétique des écoles, la tarification sociale de la restauration scolaire ou encore les travaux liés au réseau de chaleur "qui permettront aux habitants de faire des économies sur les dépenses énergétiques".

Il estime par ailleurs qu’Anne Vignot "a montré une ouverture pour réaliser une union de la gauche", élément indispensable "pour permettre aux Bisontins et Bisontins d'avoir une majorité de gauche unie et ainsi de rester fidèle à leurs traditions humanistes et sociales".

Rappelant que "l’heure n’est plus à la dispersion des voix", Teddy Bénéteau de Laprairie dit aujourd’hui "reprendre ma liberté" et soutenir la liste "Besançon : vivante, juste et humaine".