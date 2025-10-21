Eliane Regazzoni nous a quittés

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Avis de décès • Une fidèle lectrice de maCommune.info Eliane Regazzoni, née Vieille, est partie le 19 octobre 2025 à Besançon.

Ses fils :

Fabrice Jeannot,

Ludovic Regazzoni,

Ses belles-filles :

Christine Regazzoni et Corinne Jeannot,

Son beau-fils :

Noël Regazzoni,

Ses petits-enfants :

Clara et Sacha Regazzoni, Joséphine et Louis Jeannot ainsi que leurs conjoints,

Ses arrières-petits-enfants :

Léon, Oscar et Victoire Serriere,

Sa soeur :

Odette Vieille,

Sa nièce :

Nadine Gauthier et son époux Benoit ainsi que leur fils Victor,

Les familles Regazzoni, Jeannot, Vieille et Gauthier, parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Eliane Regazzoni

Survenu le 19 octobre 2025, à l’âge de 83 ans.

Eliane repose à la maison funéraire au 13, rue de Vesoul à Besançon, où des visites peuvent lui être rendues de 09h00 à 19h00 à partir de mercredi 22 octobre au dimanche 26 octobre inclus.

Une cérémonie religieuse sera célébrée mardi 28 octobre à 11h00 au crématorium Saint-Claude à Besançon. Sans fleur ni couronne.

Un verre de l’amitié est organisé par la famille à l’issue de la cérémonie à l’Hôtel Ibis, 22bis rue de Trey à Besançon.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.

Nos condoléances.