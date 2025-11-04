En cellule, il s’entaille le bras et finit au CHU

Les faits se sont produits le 2 novembre 2025 vers 17h30 à l’angle de la rue des Cras à Besançon.

Une patrouille police secours a procédé au contrôle de deux individus circulant sur une trottinette électrique. Le passager faisait l'objet d'une fiche d'attention mentionnant l'interdiction de se trouver dans le Doubs. Il a été interpellé et placé en garde à vue.

Dans sa cellule de garde à vue, il s’est entaillé le bras à l'aide d'un morceau de lame de cutter qui était préalablement dissimulé sur lui. Il a été conduit par les sapeurs-pompiers sous escorte au CHU de Besançon où les plaies ont été soignées. Son état de santé étant compatible avec une mesure de garde à vue, il a réintégré le commissariat.

L'homme de 36 ans a indiqué avoir connaissance de son interdiction de paraître dans le département du Doubs, mais a précisé être en visite dans sa famille.

Il sera présenté à un magistrat mercredi 5 novembre 2025.