En images : les feux d’artifice du 14 juillet 2025 à Besançon

Lundi 14 juillet 2025, Besançon a célébré la fête nationale avec un programme riche en événements, s’étendant du matin jusqu’au soir. La journée a commencé par le traditionnel défilé militaire, suivi d’un pique-nique citoyen et de concerts, culminant avec les feux d’artifice, tirés de la Tour Carrée à 22h30.

Si la pluie avait perturbé le bal des pompiers samedi, le ciel était dégagé hier soir, permettant aux festivités nocturnes de se dérouler sans encombre. Les Bisontin(e)s étaient au rendez-vous, et certains ont immortalisé ces instants et partagé leurs plus belles photos du ciel illuminé, surtout sur la page Facebook "Besançon, j'aime ma ville".

Le bouquet final a particulièrement plu aux spectateurs très nombreux qui s'étaient massés un peu partout aux meilleurs points de vue du centre-ville pour assister au final grandiose.