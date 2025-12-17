Enfin un belle réaction du BesAC contre Mulhouse

En s’imposant contre Mulhouse mardi 16 décembre 2025 au palais des sports de Besançon, le BesAC a mis fin à une série de 4 défaites consécutives en signant sa troisième victoire de la saison en N1. Une rencontre et une date à marquer d'une pierre blanche, puisqu'en huit ans de N1, le BesAC n'était jusque-là parvenu à battre la formation alsacienne qu'une seule fois.

Nationale 1 (Phase 1) : BesAC - Mulhouse 84-78 (20-24, 26-14, 23-22, 15-18)

C'est sans doute même LE match référence du BesAC depuis le début de cette saison. Celui qui a permis de battre Mulhouse, équipe de haut de tableau. Le BesAC avait débuté très fort ce match, prenant vite les devants. Il y avait de l'envie qui rendait méconnaissable cette formation bisontine si tiède quelques jours plus tôt contre le SCABB.

Mais Mulhouse ne s'en laissait pas compter et revenait dans le match, passant même devant au panneau d'affichage (13-19), avant que le BesAC ne remette un coup d'accélérateur dans le second quart pour mener de 8 longueurs à la pause (46-38).

Le BesAC s'emballait même et repoussait incroyablement le voisin alsacien à 12 longueurs (62-50). Le combat faisait rage sans répit, chaque équipe rendant coup pour coup à l'autre. Toutefois le BesAC menait, mais les 8-10 points d'avance ne suffisaient pas à sa sérénité. Pour preuve, on allait vivre un money-time de feu. Mulhouse était revenu à une longueur (79-78) et il restait 1 minute 46 à jouer.

106 secondes pendant lesquelles le BesAC a insufflé ce supplément d'âme des grands soirs. 106 secondes qu'il a fini par maitriser avec une interception de Claudien Eliezer, 1 lancer de Idrissa Pouye, deux lancers de Augustinas Venckus le petit nouveau, un rebond offensif de Yannick Nkombou et pour finir et conclure la marque un lay-up victorieux de Venckus. De quoi rendre heureux les 1.800 spectateurs présents et il l'ont longtemps fait savoir saluant ainsi la 3e victoire bisontine de la saison.

Une victoire collective

Une victoire véritablement collective à laquelle chacun a apporté sa pierre. "C'est le résultat d'un groupe qui a joué, défendu et attaqué ensemble comme on ne l'avait pas encore fait cette saison. Le tout avec beaucoup de rythme, beaucoup d'engagement, beaucoup d'intensité. On a su nous hisser à la hauteur de Mulhouse", commentait Laurent Kleefstra à l'issue des débats. Avant de poursuivre : "on courait depuis longtemps après un match de cette qualité. De plus, ça a été spectaculaire. Voilà qui va nous donner de la confiance avant de nous déplacer vendredi à Boulogne/mer".

Bien évidemment et une fois encore, c'est une victoire collective à laquelle il faut associer chacun des joueurs avec une évaluation globale à 105 contre 78 pour Mulhouse, 23 passes décisives pour 27 tirs réussis, une domination au rebond (40-33), 13 interceptions. Un beau tableau de statistiques.

Voilà qui n'empêche pas, individuellement, de mettre en exergue le très gros chantier défensif de Claudien Eliezer-Vanerot, le nouveau double-double de Yannik NKombou (14 pts et 10 rebonds), la solidité rassurante dans la peinture de Calvin Jubenot.

Quant à la nouvelle recrue, Augustinas Venckus, il a montré toute son expérience, sa lucidité en fin de match et la qualité de son tir de loin. Et pourtant il sortait de trois jours très mouvementés, lui qui n'est arrivé à Besançon que dans la nuit de dimanche à lundi. Assurément, pour l'arrière lituanien (12 pts en 19 minutes), le meilleur est à venir quand il sera vraiment installé dans cette équipe. Et ce n'est pas le BesAC qui s'en plaindra.

Les marqueurs