Mercredi 17 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Sport

Enfin un belle réaction du BesAC contre Mulhouse

Publié le 17/12/2025 - 08:56
Mis à jour le 17/12/2025 - 09:09

En s’imposant contre Mulhouse mardi 16 décembre 2025 au palais des sports de Besançon, le BesAC a mis fin à une série de 4 défaites consécutives en signant sa troisième victoire de la saison en N1. Une rencontre et une date à marquer d'une pierre blanche, puisqu'en huit ans de N1, le BesAC n'était jusque-là parvenu à battre la formation alsacienne qu'une seule fois.

© Comm'on by Tiffou
© Comm'on by Tiffou

Nationale 1 (Phase 1) : BesAC - Mulhouse 84-78 (20-24, 26-14, 23-22, 15-18)

C'est sans doute même LE match référence du BesAC depuis le début de cette saison. Celui qui a permis de battre Mulhouse, équipe de haut de tableau. Le BesAC avait débuté très fort ce match, prenant vite les devants. Il y avait de l'envie qui rendait méconnaissable cette formation bisontine si tiède quelques jours plus tôt contre le SCABB.

Mais Mulhouse ne s'en laissait pas compter et revenait dans le match, passant même devant au panneau d'affichage (13-19), avant que le BesAC ne remette un coup d'accélérateur dans le second quart pour mener de 8 longueurs à la pause (46-38).

Le BesAC s'emballait même et repoussait incroyablement le voisin alsacien à 12 longueurs (62-50). Le combat faisait rage sans répit, chaque équipe rendant coup pour coup à l'autre. Toutefois le BesAC menait, mais les 8-10 points d'avance ne suffisaient pas à sa sérénité. Pour preuve, on allait vivre un money-time de feu. Mulhouse était revenu à une longueur (79-78) et il restait 1 minute 46 à jouer.

106 secondes pendant lesquelles le BesAC a insufflé ce supplément d'âme des grands soirs. 106 secondes qu'il a fini par maitriser avec une interception de Claudien Eliezer, 1 lancer de Idrissa Pouye, deux lancers de Augustinas Venckus le petit nouveau, un rebond offensif de Yannick Nkombou et pour finir et conclure la marque un lay-up victorieux de Venckus. De quoi rendre heureux les 1.800 spectateurs présents et il l'ont longtemps fait savoir saluant ainsi la 3e victoire bisontine de la saison. 

Une victoire collective

Une victoire véritablement collective à laquelle chacun a apporté sa pierre. "C'est le résultat d'un groupe qui a joué, défendu et attaqué ensemble comme on ne l'avait pas encore fait cette saison. Le tout avec beaucoup de rythme, beaucoup d'engagement, beaucoup d'intensité. On a su nous hisser à la hauteur de Mulhouse", commentait Laurent Kleefstra à l'issue des débats. Avant de poursuivre : "on courait depuis longtemps après un match de cette qualité. De plus, ça a été spectaculaire. Voilà qui va nous donner de la confiance avant de nous déplacer vendredi à Boulogne/mer".

Bien évidemment et une fois encore, c'est une victoire collective à laquelle il faut associer chacun des joueurs avec une évaluation globale à 105 contre 78 pour Mulhouse, 23 passes décisives pour 27 tirs réussis, une domination au rebond (40-33), 13 interceptions. Un beau tableau de statistiques.

Voilà qui n'empêche pas, individuellement, de mettre en exergue le très gros chantier défensif de Claudien Eliezer-Vanerot, le nouveau double-double de Yannik NKombou (14 pts et 10 rebonds), la solidité rassurante dans la peinture de Calvin Jubenot.

Quant à la nouvelle recrue, Augustinas Venckus, il a montré toute son expérience, sa lucidité en fin de match et la qualité de son tir de loin. Et pourtant il sortait de trois jours très mouvementés, lui qui n'est arrivé à Besançon que dans la nuit de dimanche à lundi. Assurément, pour l'arrière lituanien (12 pts en 19 minutes), le meilleur est à venir quand il sera vraiment installé dans cette équipe. Et ce n'est pas le BesAC qui s'en plaindra.

Les marqueurs

  • BesAC : Nkombou 14, Jubenot, 14, Venckus 12, Hook 8, Brunner 8, Pouye 7, Eliezer-Vanerot 7, Cluysen 6, Correa 6, Cagnet 2.
  • Mulhouse : Chambre 19, Mukuna 13, Hyenne 11, Tawredu 11, DEmbelé 11, Faulkner 4, Gneze 3, Ilic 2, Benhamed 2, Le Lann 2

basket-ball besAC victoire

Publié le 17 décembre à 08h56 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sport

Besançon
Sport

Enfin un belle réaction du BesAC contre Mulhouse

En s’imposant contre Mulhouse mardi 16 décembre 2025 au palais des sports de Besançon, le BesAC a mis fin à une série de 4 défaites consécutives en signant sa troisième victoire de la saison en N1. Une rencontre et une date à marquer d'une pierre blanche, puisqu'en huit ans de N1, le BesAC n'était jusque-là parvenu à battre la formation alsacienne qu'une seule fois.

basket-ball besAC victoire
Publié le 17 décembre à 08h56 par Elodie Retrouvey
Besançon
Sport

Basket : Augustins Venckus vient renforcer le BesAC

Alors que le BesAC est passé tout près de la victoire sur le parquet d’Andrézieux vendredi soir, un autre match s'est lui joué depuis plusieurs jours. Celui de la recherche d'un renfort pour permettre au BesAC de connaître des jours meilleurs que ceux qui ne lui ont jusque-là permis de ne gagner que deux matches sur 15 joués. C’est ainsi que le club bisontin a annoncé le 13 décembre dernier, l’arrivée d’Augustinas Venckus. 

basket-ball besAC recrue
Publié le 15 décembre à 08h41 par Elodie Retrouvey
Novillars
Faits Divers Sport

Violences et insultes racistes lors d’un match à Novillars : des associations pointent un silence préoccupant

Selon un communiqué du 11 décembre 2025, des faits graves se sont déroulés le 8 novembre 2025 lors d’un match U18 opposant les équipes de Planoise et de Roche-lez-Beauprè, à Novillars. Des associations affirment qu’après la mi-temps, “l'entraîneur et le juge de touche de Roche-lez-Beauprè, déjà connus pour leurs passifs, ont alors multiplié les provocations”.

Publié le 11 décembre à 16h00 par Alexane
Besançon
Sport

ESBF : Alizée Frécon-Demouge annonce mettre un terme à sa carrière à l’issue de la saison

Joueuse emblématique et formée intégralement au club, Alizée Frécon n’aura connu que le club de l’ESBF. Après 27 années d’engagement et de fidélité envers le club de la capitale comtoise, la joueuse mettra finalement un terme à sa carrière professionnelle à l’issue de la saison 2025-2026. 

Alizée Frécon-Demouge carrière esbf handball retraite
Publié le 5 décembre à 10h22 par Elodie Retrouvey
Besançon
Sport

Un Palais des sports plein pour galvaniser le BesAC contre Le Havre

Incroyable engouement pour ce premier match de la phase retour de la Phase 1 du championnat de N1 !  A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous nous acheminons sans doute vers un Palais des sports de Besançon archi-plein et donc une soirée à guichets fermés. Le rendez-vous est donné vendredi 5 décembre à 2000 pour le savoir…

basket besAC
Publié le 4 décembre à 15h36 par Hélène L.
Besançon
Sport

Match BesAC-Le Havre le 5 décembre à Besançon : marché de Noël, tombola et des champions au rendez-vous

Le Palais des Sports de Besançon s’apprête à vibrer  vendredi 5 décembre 2025, à l’occasion d’un choc très attendu : le BesAC accueille Le Havre, actuel leader du championnat de Nationale 1. Et ce n'est pas tout : un marché de Noël et une grande tombola sont organisés, sans oublier la présence de Mickaël Gelabale et de Frédéric Weis.

basket besAC marché de noël tombola
Publié le 30 novembre à 17h00 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : des moments de bien-être grâce aux bons cadeaux de L’Institut
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : le Gabychon du Tuyé Du Papy Gaby
Shopping de Noel

Shopping de Noël : un coffret Grands Crus de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre lampe nomade chez Artémis à Besançon

Shopping de Noël : la petite valise de Noël du Papy Gaby

Sondage

 4.47
couvert
le 17/12 à 09h00
Vent
1.03 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
91 %
 