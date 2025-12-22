ESBF : deux saisons de plus pour Ilona Di Rocco

Le club bisontin a annoncé vendredi dernier la prolongation de contrat d’Ilona Di Rocco pour deux saisons supplémentaires à l’ESBF. L’arrière gauche arrivée au club à l’été 2024 poursuivra l’aventure au sein des Engagées jusqu’en 2028.

Depuis son arrivée dans le Doubs, Ilona "s’est pleinement intégrée au collectif", commente le club dans son communiqué. Décrite comme une joueuse "complète, combative et engagée", Ilona a rapidement apporté toute sa polyvalence au groupe, aussi bien sur le plan défensif qu’offensif.

Internationale dans les catégories jeunes de l’équipe de France, la joueuse "incarne l’ambition et la progression que souhaite promouvoir l’ESBF".

Désireux de s’appuyer sur un effectif "stable, jeune et ambitieux pour les saisons à venir", le club se réjouit de la prolongation de l’engagement d’Ilona qui confirme ainsi son "attachement au projet bisontin, à ses valeurs et à la ferveur du Palais des sports".

De son côté, la joueuse s’est dite "très heureuse et fière de poursuivre l’aventure bisontine, pour les deux prochaines saisons !". Tandis que l’entraîneur de l’ESBF, Jérôme Delarue a pour sa part souligné le fait qu’Ilona "prend de plus en plus d’ampleur sur le terrain, aussi bien sur le plan défensif qu’offensif". Et d’ajouter que la joueuse n’a pas eu de difficulté à "s’imposer au sein de l’équipe, tant par son état d’esprit que par sa capacité à s’intégrer au collectif". Le coach a donc qualifié cette prolongation, "d’excellente nouvelle pour l’ESBF".