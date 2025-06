Et Corto Maltese fit halte à la Saline royale d’Arc-et-Senans

PUBLI-INFO • Du 27 avril au 9 novembre, la Saline royale ouvre ses portes à un aventurier, le mystérieux Corto Maltese. Derrière ce personnage de BD, se profile son créateur, Hugo Pratt. Vénitien, adolescent en Éthiopie, jeune adulte en Argentine, avant l'Europe et les Amériques. La saline rend hommage à l'artiste grâce à ses aquarelles, ses encres de Chine et Corto, évidemment !

Corto Maltese et la Saline royale d’Arc-et-Senans

Chaque année, l’équipe de la Saline royale explore l’univers d’un artiste. Avant de vous parler des deux aventuriers que sont Hugo Pratt et Corto Maltese, quelques mots de ce lieu, aussi calme que certains horizons dessinés et aquarellés par Hugo.

La Saline royale d’Arc-et-Senans est le chef d’œuvre de Claude Nicolas Ledoux (1736-1806), architecte visionnaire du siècle des Lumières. Manufacture destinée à la production de sel, sa première pierre est posée le 15 avril 1775. Ce site de production du sel fonctionnait comme une usine intégrée avec ses lieux d’habitation et de production, soit un ensemble de 11 bâtiments.

En juin 2022, le demi-cercle, que nous connaissons tous, fut complété pour obtenir un cercle immense, conformément au projet de son architecte d’une cité idéale.

Après donc l’écrin qui accueille l’artiste et son œuvre, place au parcours qui vous permettra, en trois étapes, de partir sur ses traces et celles de Corto.

Salle 1, Hugo Pratt, créateur du grand Large

De sa naissance à la fin de sa vie, Hugo Pratt a beaucoup voyagé. Ajoutez à cela un lecteur passionné par les œuvres de Robert-Louis Stevenson, notamment L’Île au trésor, les récits d’Ernest Hemingway, de Jack London et d’Antoine de Saint-Exupéry. Vous ne serez donc pas surpris que le personnage de Corto Maltese vive plusieurs aventures. C’est dans ces univers croisés que vous plongerez pour cette première étape.

Salle 2, les aventureuses

“Aventureuses” est le titre d’un livre consacré aux femmes qui traversent les BD d’Hugo et donc les aventures de Corto. Des femmes, parfois mystérieuses, toujours courageuses et souvent plus déterminées que les hommes. À vous de croiser certaines de ces femmes dans cette deuxième salle qui leur est dédiée. Il y a celles qui le combattent, le subjuguent, l’émeuvent ou s’éprennent de lui, mais toutes le révèlent, fendant la carapace de sa nonchalance.

Au travers de ces femmes, c’est une mémoire du monde que nous adresse Hugo Pratt, dont le talent a été de les rendre inoubliables.

Salle 3, les horizons du monde

Si vous connaissez des marins ou si vous croisez des aventuriers au long cours, vous remarquerez que leur regard est souvent fixé sur l’horizon, comme verrouillé sur cette ligne d’où peut venir le pire, comme le meilleur. Hugo Pratt a su admirablement la styliser dans ses aventures de Corto Maltese. À la ligne d’horizon, ajoutons la mouette tout aussi bien représentée. Rien d’étonnant à cela, cette dernière étant en mer synonyme d’une vie proche, même si elle se dérobe aux regards.

Parcourez ces horizons lors de cette troisième étape de votre voyage avec Corto, jusqu’à M, le continent mystérieux. Mais là, attention, pour aborder, oubliez votre raison…

Autour de l’exposition

Dans le cadre de l’exposition temporaire Corto Maltese, un monde en aventures, des projections immersives dans le centre de Lumières permettront de découvrir l’œuvre dessinée de Hugo Pratt, de l’Ouest américain (Sgt Kirk), aux confins des mers du globe (Corto Maltese) au travers d’aquarelles, d’encre de chine et de lithographies.

Projections réalisées par Laurent Langlois sur une musique de Bruno Coulais.

Infos +

Saline royale d’Arc-et-Senans — Exposition Corto Maltese, un monde d’aventures

Exposition du 24/04/2025 au 09/11/2025

horaires d’ouverture : 9 h – 18 h en mai, 9 h – 19 h en juillet et aout, 9 h – 18 h en septembre et octobre

: 9 h – 18 h en mai, 9 h – 19 h en juillet et aout, 9 h – 18 h en septembre et octobre Billetterie : + 33 (0)3 81 54 45 45 — billetterie@salineroyale.com

Dès à présent, il est possible de réserver pour les Nuits de la Saline, en cliquant ici