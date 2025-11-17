Eurockéennes 2026 : un tarif spécial pour les étudiant(e)s

Le Cnous, le Crous Bourgogne-Franche-Comté et l’association Territoire de Musiques, organisatrice du festival des Eurockéennes de Belfort, s’associent pour lancer une billetterie nationale étudiante à tarif préférentiel dès le 17 novembre 2025.

"Cette opération vise à rendre la culture accessible en facilitant l’accès des étudiants à l’un des plus grands festivals européens de musique actuelle, renforçant ainsi la politique culturelle du réseau des Crous et de Territoire de Musiques", nous précisent le Crous.

Concrètement, il faudra compter combien ?

Dès le 17 novembre 2025, les étudiants pourront bénéficier de tarifs exclusifs pour des billets (dans la limite des stocks disponibles) :

Journée à 49 € (au lieu de 67 €)

Forfait 3 jours à 147 € (au lieu de 165 €)

Forfait 4 jours à 199 (au lieu de 219 €)

Les étudiants pourront également retrouver les services du Crous sur place et notamment obtenir des informations sur les services et dispositifs qui leur sont réservés en matière de : logement, restauration, bourses, aides sociales, santé, culture ou encore job.

