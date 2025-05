Festival Bien urbain : zoom sur les temps forts de l’édition 2025

Du 7 au 15 juin 2025, le festival Bien Urbain revient pour une 12e édition dans les rues de Besançon et de Montbéliard. Organisé par l’association Juste Ici, le festival se déroule en plein coeur de l’espace public, où les créations sont visibles de tous.

Pour cette édition 2025, ce sont 17 artistes venus de France (Marseille, Rennes, Paris, Bourgogne-Franche-Comté) ou de l’étranger (Angleterre, Suède) qui vont déployer leurs œuvres en plein cœur de l’espace public. Si vous ne voulez rien manquer, soyez bien attentifs au programme, certaines œuvres ne sont visibles que quelques heures tandis que d’autres seront exposés tout au long du festival.

Cinq moments forts à ne pas manquer...

Durant ces neuf jours de festival, de très nombreuses créations seront déployées. Voici notre petite sélection de cinq moments forts à ne pas rater.

Une ouverture au Bastion

Le samedi, de 16h à 20h, le festival ouvre officiellement au Biergarten du Bastion. Au programme de cette soirée, les visiteurs pourront assister à des performances sonores avec le groupe "Ici l’onde" et notamment une peinture en direct avec Hélène Marian et des ateliers graphiques proposés par l’équipe de Juste Ici.

L'exposition"Bric-à-Brac"

Tout au long de la semaine, retrouvez l’exposition "Bric-à-Brac" des deux artistes suédois de Toxoplasma. "À partir de leur exploration des friches industrielles, des zones marginales ainsi que des rebuts de la société de consommation, l’exposition BRIC-À-BRAC rassemble, détourne et met en scène des objets et actions glanés à Montbéliard ou en Suède", explique Bien Urbain. À découvrir au 19, CRAC à Montbéliard et en itinérance à Besançon, dans le Mobilo (camion itinérant).

Une expérience par Magnétophonie

Le public de "À la volée" pourra découvrir une expérience étonnante proposée par Magnétophonie. Durant une heure, installés sur une paillasse, les visiteurs pourront écouter le lieu, dans toute sa richesse et sa complexité, et redécouvrir le paysage. Rendez-vous le dimanche 8 juin à 17h à Byans-sur-Doubs, le mardi 10 juin à 18h30 à Deluz et le vendredi 13 juin à 12h30 au CRAC à Montbéliard.

Des propositions artistiques engagées

Le samedi 14 juin sera une journée dédiée aux propositions artistiques engagées. Déambulation, rencontre, atelier graphique : plusieurs rendez-vous se tiendront, avec la présence de Martin Le Chevallier et son ouvrage Répertoire des subversions, art, activisme, méthodes. Seront aussi présentes les artistes Adélaïde Racca, Carole Karlen-Renahy et Laura Tisserand avec leur "Fabrique à Affiches". À découvrir devant et dans la librairie L’Interstice, de 15h à 20h.

Le groupe Chuglu pour clôturer le festival

Enfin, le dimanche 15 juin, jour de clôture du festival, le groupe Chuglu vous invite à une déambulation collective en leur compagnie. "Après deux semaines à arpenter les rues de Besançon, le groupe artistique marseillais Chuglu clôture cette 12e édition avec une action collective, festive et décalée, loin du blues du dimanche soir", décrit l’association Juste Ici. Le départ se fera depuis la promenade Granvelle à 17h.

Les artistes

Voici la liste 17 artistes ou groupes d’artistes présents au festival :