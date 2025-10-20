Lundi 20 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Gagnez votre repas au restaurant d'application du CFA Hilaire de Chardonnet

Publié le 20/10/2025 - 07:30
Mis à jour le 17/10/2025 - 16:21

Jeu Concours • Cette semaine, maCommune.info vous propose de jouer pour tenter de gagner vos repas au restaurant d'application du CFA Hilaire de Chardonnet.

Envie de vivre une expérience gourmande unique ?

Le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet vous accueille du mardi au vendredi pour déguster les créations de nos apprentis cuisiniers et serveurs.
Chaque repas est un véritable moment de formation pour eux, et un délicieux moment pour vous !  Menus sur www.cfa-hdc.fr  et réservation au 03 81 41 29 70

Tentez de gagner 2 repas pour 2 personnes au restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet !
Une belle occasion de découvrir le talent et le savoir-faire de nos apprentis autour d’un délicieux moment gourmand.

Pour participer, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question qui vous est posée :

Les gagnant.e.s seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et le résultat du jeu concours sera publié sur maCommune.info le samedi 25 octobre 2025 dans la journée.

Bonne chance à toutes et à tous !

cfa hilaire de chardonnet jeu concours

Publié le 20 octobre à 07h30 par Macommune.info
