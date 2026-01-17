Jeu-concours forfaits de ski à Métabief : découvrez les résultats !

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner vos forfaits journée de ski alpin à la station de Métabief.

Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

"Comment s’appelle le nouvel espace de restauration au sommet du Morond ?"

La bonne réponse qu'il fallait donner est : Le Comptoir du Morond

Les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :

Christelle CHAMBIN

Iris PAGANI

Valérie BARON

Sophie MORICHON

Christophe BARRET

Cédric PELLETIER

Emilie MOREAU

Claudine CARRE

Louis BINET

Julien SADOSKY

Ils seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants, qui remportent chacun deux forfaits.

À bientôt pour de nouveaux jeux !