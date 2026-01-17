Samedi 17 Janvier 2026
Besançon
Jeux-Concours

Jeu-concours forfaits de ski à Métabief : découvrez les résultats !

Publié le 17/01/2026 - 07:30
Mis à jour le 16/01/2026 - 10:34

Découvrez vite les résultats du jeu Macommune.info

© DR
© DR

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner vos forfaits journée de ski alpin à la station de Métabief.

Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

"Comment s’appelle le nouvel espace de restauration au sommet du Morond ?"

La bonne réponse qu'il fallait donner est : Le Comptoir du Morond

Les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :

  • Christelle CHAMBIN
  • Iris PAGANI
  • Valérie BARON
  • Sophie MORICHON
  • Christophe BARRET
  • Cédric PELLETIER
  • Emilie MOREAU
  • Claudine CARRE
  • Louis BINET
  • Julien SADOSKY

Ils seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants, qui remportent chacun deux forfaits.

À bientôt pour de nouveaux jeux !

Publié le 17 janvier à 07h30 par Macommune.info
