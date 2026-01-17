Jeu-concours forfaits de ski à Métabief : découvrez les résultats !

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner vos forfaits journée de ski alpin à la station de Métabief.
Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :
"Comment s’appelle le nouvel espace de restauration au sommet du Morond ?"
La bonne réponse qu'il fallait donner est : Le Comptoir du Morond
Les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :
- Christelle CHAMBIN
- Iris PAGANI
- Valérie BARON
- Sophie MORICHON
- Christophe BARRET
- Cédric PELLETIER
- Emilie MOREAU
- Claudine CARRE
- Louis BINET
- Julien SADOSKY
Ils seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.
Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants, qui remportent chacun deux forfaits.
À bientôt pour de nouveaux jeux !