Ginko déploie sa nouvelle campagne contre le harcèlement dans les transports

Dans sa nouvelle campagne de communication, Ginko renforce son engagement contre le harcèlement dans les transports au travers d’une campagne de communication dédiée et de saynètes de sensibilisation jouées à bord du tramway bisontin à l’occasion de la journée du 25 novembre 2025. Le réseau a partagé la vidéo contenant la réaction des voyageurs.

Intitulée "On est d’accord, pas de ça à bord !", la nouvelle campagne de communication du réseau Ginko poursuit un triple objectif :

Sensibiliser les voyageurs et le grand public aux problématiques de harcèlement dans les transports

Communiquer sur les méthodes à mettre en œuvre lorsqu’on est témoin et inciter les témoins à agir pour porter assistance sans se mettre en danger

Donner des infos pratiques et rassurer les victimes en se mobilisant ensemble contre les comportements de harcèlement.

Un guide qui donne les clés aux victimes, témoins pour agir et réagir a été réalisé en ce sens.

Pour lancer cette campagne, Ginko a mené à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le 25 novembre dernier une action de sensibilisation en conditions réelles à bord des lignes de tramway T1 et T2. Trois comédien(ne)s sont ainsi intervenu(e)s dans la rame sous forme d’imposture en jouant des scènes inspirées de situations de harcèlement ordinaire. Jouées au milieu des voyageurs, ces saynètes avaient pour but "de provoquer et d’observer les réactions spontanées des témoins" explique Ginko dans son communiqué.



Et bonne nouvelle, "dans la majorité des saynètes, un ou plusieurs voyageur(s) sont intervenus pour prendre la défense de la personne harcelée" précise le réseau. Ginko rappelle que cette campagne s’inscrit dans une politique globale permettant aux voyageurs et voyageuses de se déplacer sereinement.

Les dispositifs déjà déployés

Dispositif “Angela”

Grâce au mot code Angela, toute personne en détresse peut demander de l’aide discrètement auprès des agents Ginko : conducteurs.rices, contrôleurs.euses, personnel de l’agence

Ginko Mobilités

Descente entre 2 arrêts après 21h :

Tous les jours, après 21 h, la "descente à la demande" permet de descendre entre deux arrêts de bus afin de se rapprocher de sa destination finale. Ce dispositif constitue une réponse pour les voyageurs éprouvant un sentiment d’insécurité en soirée et la nuit.

Vidéoprotection à bord

Grand Besançon Métropole a équipé les bus, rames et stations de tramway de caméra de vidéoprotection. Les vidéos peuvent être consultées par les forces de l’ordre dans le cadre d’une enquête après un dépôt de plainte.

Appel d’urgence

Les conducteurs mais aussi les agents de contrôle et le personnel de l’agence Ginko Mobilités peuvent à tout moment utiliser "l’appel d’urgence" déclenchant l’intervention immédiate des services de Police.