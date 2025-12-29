Lundi 29 Décembre 2025
Alerte Témoin
Guyans-Durnes
Faits Divers

Guyans-Durnes : une voiture fait des tonneaux sur la D492 sans faire de victime

Publié le 29/12/2025 - 17:45
Mis à jour le 29/12/2025 - 17:22

Lundi 29 décembre 2025, vers 16h30, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus sur la D492 à Guyans-Durnes pour un accident impliquant une voiture seule, ayant effectué des tonneaux.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Deux personnes ont été prises en charge sur place. Après bilan secouriste, aucun transport vers un centre hospitalier n’a été nécessaire.

La gendarmerie nationale était également présente sur les lieux.

accident sapeur-pompier sdis 25

Publié le 29 décembre à 17h45 par Alexane
Faits Divers

