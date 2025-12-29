Guyans-Durnes : une voiture fait des tonneaux sur la D492 sans faire de victime

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Lundi 29 décembre 2025, vers 16h30, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus sur la D492 à Guyans-Durnes pour un accident impliquant une voiture seule, ayant effectué des tonneaux.

Deux personnes ont été prises en charge sur place. Après bilan secouriste, aucun transport vers un centre hospitalier n’a été nécessaire.

La gendarmerie nationale était également présente sur les lieux.