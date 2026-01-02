Handball : l’ESBF affronte la JDA Dijon ce samedi

C’est un match à domicile pour les joueuses de l’ESBF. Elles affronteront les Dijonnaises de la JDA avant de poursuivre les matchs contre Chambray le 7 janvier, Nice le 14 janvier et Metz le 28 janvier.
Les cuivres de l’Orchestre Victor Hugo s’invitent au prochain match de l’ESBF
Désireux de "porter la musique partout et pour tous", une partie de l’Orchestre Victor Hugo sera présente au palais des sports de Besançon le 3 janvier 2026 pour revisiter des musiques actuelles et populaires visant à soutenir les joueuses de l’ESBF, dans leur derby face à Dijon.
Infos +
- Le samedi 3 janvier dès 19h au palais des sports de Besançon.
- Tarifs : Entre 3€ et 19€, gratuité PMR
- Billetterie : guichet du Palais des Sports et site web de l’ESBF.