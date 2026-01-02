Vendredi 2 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon
Sport

Handball : l’ESBF affronte la JDA Dijon ce samedi

Publié le 02/01/2026 - 15:35
Mis à jour le 02/01/2026 - 14:39

Le coup d’envoi du derby régional sera donné ce samedi 3 janvier 2026 à 19h00 au Palais des Sports Ghani Yalouz de Besançon.

Emilie Bellec © Yoan Jeudy
Emilie Bellec © Yoan Jeudy

C’est un match à domicile pour les joueuses de l’ESBF. Elles affronteront les Dijonnaises de la JDA avant de poursuivre les matchs contre Chambray le 7 janvier, Nice le 14 janvier et Metz le 28 janvier.

Pour rappel, une partie de l’Orchestre Victor Hugo sera présente au palais des sports de Besançon ce samedi pour revisiter des musiques actuelles et populaires visant à soutenir les joueuses de l’ESBF, dans leur derby face à Dijon.

Les cuivres de l’Orchestre Victor Hugo s’invitent au prochain match de l’ESBF

Désireux de "porter la musique partout et pour tous", une partie de l’Orchestre Victor Hugo sera présente au palais des sports de Besançon le 3 janvier 2026 pour revisiter des musiques actuelles et populaires visant à soutenir les joueuses de l’ESBF, dans leur derby face à Dijon.

  • Le samedi 3 janvier dès 19h au palais des sports de Besançon.
  • Tarifs : Entre 3€ et 19€, gratuité PMR
  • Billetterie : guichet du Palais des Sports et site web de l’ESBF.

esbf handball

Publié le 2 janvier à 15h35 par Hélène L.
Sport

Besançon
