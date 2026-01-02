Handball : l’ESBF affronte la JDA Dijon ce samedi

Le coup d’envoi du derby régional sera donné ce samedi 3 janvier 2026 à 19h00 au Palais des Sports Ghani Yalouz de Besançon.

C’est un match à domicile pour les joueuses de l’ESBF. Elles affronteront les Dijonnaises de la JDA avant de poursuivre les matchs contre Chambray le 7 janvier, Nice le 14 janvier et Metz le 28 janvier.

Pour rappel, une partie de l’Orchestre Victor Hugo sera présente au palais des sports de Besançon ce samedi pour revisiter des musiques actuelles et populaires visant à soutenir les joueuses de l’ESBF, dans leur derby face à Dijon.

Infos +