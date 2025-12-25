Jeudi 25 Décembre 2025
Besançon
Culture Sport

Les cuivres de l’Orchestre Victor Hugo s’invitent au prochain match de l’ESBF

Publié le 25/12/2025 - 11:00
Mis à jour le 23/12/2025 - 11:12

Désireux de "porter la musique partout et pour tous", une partie de l’Orchestre Victor Hugo sera présente au palais des sports de Besançon le 3 janvier 2026 pour revisiter des musiques actuelles et populaires visant à soutenir les joueuses de l’ESBF, dans leur derby face à Dijon.

En prélude à son emblématique Concert du Nouvel An, les musiciens délaisseront smokings et pupitres "pour enfiler baskets et t-shirts", apprend-on dans un communiqué. L’Orchestre Victor Hugo entame l’année 2026 hors des sentiers battus, en créant un pont inédit avec le monde du sport. Une manière assumée pour l’Orchestre "de créer des passerelles entre sport et culture, d’élargir les publics et de faire tomber les frontières entre les disciplines".

Convaincu que "ce n’est pas au public de venir à lui, mais bien à l’Orchestre d’aller vers son public", la banda des cuivres de l’Orchestre s’intégrera ainsi à la rencontre de handball. Passionnés de sport, les musiciens ont accepté de se montrer sous un autre angle et de prendre des risques artistiques lors de ce nouveau défi partagé avec les handballeuses.

Des moments clés du match

"Il ne s’agit pas d’un concert, mais d’une intégration musicale au cœur de l’événement", prévient le communiqué. La banda de cuivres interviendra à des moments clés du match, de l’entrée des joueuses à la mi-temps. Partenaire de la rencontre, l’Orchestre participera également à l’animation d’une soirée dédiée aux sponsors, financeurs et abonnés.

Avec cette démarche, l’Orchestre Victor Hugo souhaite faire découvrir son répertoire au plus grand nombre et rappeler que la musique classique est une musique actuelle.

Programme

  • Bill Conti - Gonna Fly Now
  • Freddy Perren- I Will Survive
  • David Bowie - Life on Mars
  • Leonard Cohen - Hallelujah

Distribution

  • Nicolas Marguet - Cor
  • Mathieu Anguenot - Cor
  • Florent Sauvageot - Trompette
  • Jonathan Romana - Trompette
  • Pierre Nicole - Trompette
  • Mathieu Naegelen - Trombone
  • Cédric Martinez - Trombone
  • Florian Spenle - Tuba
  • Julien Cudey - Batterie
  • Laurent Comte - Direction

Infos + 

  • Le samedi 3 janvier dès 19h au palais des sports de Besançon.
  • Tarifs : Entre 3€ et 19€, gratuité PMR
  • Billetterie : guichet du Palais des Sports et site web de l’ESBF.

Publié le 25 décembre à 11h00 par Elodie Retrouvey
