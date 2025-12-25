Les cuivres de l’Orchestre Victor Hugo s’invitent au prochain match de l’ESBF

Désireux de "porter la musique partout et pour tous", une partie de l’Orchestre Victor Hugo sera présente au palais des sports de Besançon le 3 janvier 2026 pour revisiter des musiques actuelles et populaires visant à soutenir les joueuses de l’ESBF, dans leur derby face à Dijon.

En prélude à son emblématique Concert du Nouvel An, les musiciens délaisseront smokings et pupitres "pour enfiler baskets et t-shirts", apprend-on dans un communiqué. L’Orchestre Victor Hugo entame l’année 2026 hors des sentiers battus, en créant un pont inédit avec le monde du sport. Une manière assumée pour l’Orchestre "de créer des passerelles entre sport et culture, d’élargir les publics et de faire tomber les frontières entre les disciplines".

Convaincu que "ce n’est pas au public de venir à lui, mais bien à l’Orchestre d’aller vers son public", la banda des cuivres de l’Orchestre s’intégrera ainsi à la rencontre de handball. Passionnés de sport, les musiciens ont accepté de se montrer sous un autre angle et de prendre des risques artistiques lors de ce nouveau défi partagé avec les handballeuses.

Des moments clés du match

"Il ne s’agit pas d’un concert, mais d’une intégration musicale au cœur de l’événement", prévient le communiqué. La banda de cuivres interviendra à des moments clés du match, de l’entrée des joueuses à la mi-temps. Partenaire de la rencontre, l’Orchestre participera également à l’animation d’une soirée dédiée aux sponsors, financeurs et abonnés.

Avec cette démarche, l’Orchestre Victor Hugo souhaite faire découvrir son répertoire au plus grand nombre et rappeler que la musique classique est une musique actuelle.

Programme

Bill Conti - Gonna Fly Now

Freddy Perren- I Will Survive

David Bowie - Life on Mars

Leonard Cohen - Hallelujah

Distribution

Nicolas Marguet - Cor

Mathieu Anguenot - Cor

Florent Sauvageot - Trompette

Jonathan Romana - Trompette

Pierre Nicole - Trompette

Mathieu Naegelen - Trombone

Cédric Martinez - Trombone

Florian Spenle - Tuba

Julien Cudey - Batterie

Laurent Comte - Direction

