Handball : Pauline Robert prolonge son contrat avec l’ESBF pour la saison prochaine

L’ESBF a annoncé, le 12 décembre 2025, la prolongation de contrat de sa capitaine Pauline Robert. Une décision qui s’inscrit dans la volonté du club de ”s’appuyer durablement sur les joueuses emblématiques qui façonnent son identité sportive et humaine”.

Originaire de Haute-Saône, passée par Val de Saône et Lure, Pauline Robert a rejoint l’ESBF en 2013, où elle a effectué l’intégralité de son parcours de formation. En 2018, elle signe son premier contrat professionnel, devenant l’une des réussites majeures du centre de formation bisontin.

Pivot réputée pour son intensité, sa combativité et sa générosité dans l’effort, elle porte depuis quatre saisons le brassard de capitaine. Son leadership naturel et son exemplarité sont aujourd’hui unanimement reconnus au sein du club.

Une capitaine fidèle et motivée

À l’annonce de sa prolongation, Pauline Robert a exprimé sa satisfaction de poursuivre son engagement avec l’ESBF : ”Je suis très heureuse de poursuivre l'aventure qui a débuté depuis 2013 avec ce club que j'aime tant. J'ai hâte de relever de nouveaux challenges !”

Le staff salue un modèle de constance et d’engagement

L’entraîneur principal, Jérôme Delarue, met en avant l’importance de la joueuse dans le projet sportif de l’équipe : ”Très heureux de continuer avec Pauline ! Elle incarne depuis des années l’état d’esprit et le sérieux au travail que nous recherchons. En plus, ses performances sont toujours au rendez-vous, donc il était évident que nous voulions poursuivre cette collaboration. Nous sommes ravis qu’elle continue l’aventure avec l’ESBF !”

Le président Daniel Hournon et Annick Demouge, responsable du pôle performance, soulignent eux aussi ce choix stratégique : ”Nous sommes ravis que Pauline prolonge l’aventure avec l’ESBF. Elle incarne pleinement les valeurs du club et sa fidélité à Besançon est un exemple pour toutes nos joueuses. Sa présence renforce notre projet sportif et humain.”