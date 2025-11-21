Vendredi 21 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Il agresse un employé d'un magasin de la ZAC Chateaufarine avec un couteau à Planoise

Publié le 21/11/2025 - 10:36
Mis à jour le 21/11/2025 - 10:39

Un jeune homme de 21 ans a été arrêté pour tentative d’homicide dans le quartier de Planoise durant la nuit du 18 novembre 2025. Il aurait poignardé l’homme avec lequel il a eu un différend cet été dans un magasin de la zone Chateaufarine à Besançon. L’agresseur présumé a été mis en examen et placé en détention provisoire. 

© D Poirier
© D Poirier

Les faits remontent à mardi dernier. La police a été prévenue peu avant 23h par les sapeurs-pompiers du Doubs qu’un individu âgé de 20 ans avait été blessé par arme blanche au 15 rue du Piémont à Besançon. 

Arrivé sur les lieux, l’équipage de police a pu interroger la victime, encore allongée au sol mais consciente, lors de sa prise en charge par les services médicaux. Celle-ci a sur le moment, expliqué aux policiers avoir été poignardée sans raison dans le flanc gauche. L’homme travaillant dans un magasin de la ZAC Chateaufarine, a précisé aux policiers que l’agresseur était la personne avec laquelle il avait eu un différend le 24 juillet sur son lieu de travail. Celui-ci l’avait alors déjà menacé d’un couteau. 

Lors de l’agression, la victime a eu une altercation avec l’individu et a pu s’emparer de son t-shirt dans la lutte après avoir été poignardée. Il a donc pu donner une description précise de son agresseur qui a pris la fuite torse nu. Le pronostic vital du jeune homme étant engagé, il a été transporté au CHU de Besançon. 

L'agresseur retrouvé place Cassin

Le mis en cause, quant à lui, a rapidement pu être interpellé place Cassin par un équipage de la BAC grâce au signalement fourni. Âgé de 21 ans, l’homme a été placé en garde à vue et conduit au CHU puis au bloc opératoire pour des douleurs à l’épaule. 

Sortie d’affaire, elle aussi après un passage au bloc, la victime a pu être de nouveau entendue par la police. L’homme a expliqué être sorti du travail et s’être rendu chez son frère rue Dürer, puis rue du Piémont dans le but d’aller acheter des cigarettes à des individus qui en vendaient parfois en bas d’immeubles. Alors qu'il rentrait chez lui, l’homme a entendu quelqu’un lui lancer "ah ! T’es là fils de pute". C’est à ce moment qu’il a reconnu la personne avec qui il avait eu une altercation en juillet dernier et les deux individus en sont alors venus aux mains. 

D’après son discours, la victime aurait réussi à prendre le dessus sur son agresseur qui aurait alors sorti un couteau pour lui porter au moins un coup violent à l’abdomen. Dans une lutte au sol, la victime est parvenue à écarter le couteau que son agresseur cherchait à récupérer. Dans un dernier geste, la victime est parvenue à s’accrocher au t-shirt de son agresseur qui s’en délestait avant de prendre la fuite tout en proférant des menaces de mort. 

Mise en examen et détention provisoire

Sorti du bloc opératoire, le mis en cause a pu être entendu par les policiers. Il a expliqué avoir été agressé par la victime qui se trouvait en compagnie d’autres personnes au moment des faits. Il a précisé que le couteau ne lui appartenait pas, qu’il l’avait trouvé fortuitement sur les lieux lors de l’altercation, qu’il s’en était alors emparé et avait porté des coups au hasard jusqu’à entendre un "aïe" sec d’après lui. 

À l’issue de sa garde à vue le 20 novembre, il a été mis en examen et placé en détention provisoire suite à l’ouverture d’une information judiciaire à son encontre. 

agression couteau mise en examen planoise tentative d'homicide

Publié le 21 novembre à 10h36 par Elodie Retrouvey
