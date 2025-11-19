Incendie Ã  la maison dâ€™arrÃªt de BesanÃ§on : deux personnes blessÃ©es

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus ce mercredi 19 novembre vers 11h00 Ã la maison dâ€™arrÃªt de BesanÃ§on, Louis Pergaud pour un feu survenu dans lâ€™une des cellules de lâ€™Ã©tablissement pÃ©nitentiaire.

Selon les premiÃ¨res informations du Sdis 25, lâ€™incendie a Ã©tÃ© rapidement maÃ®trisÃ© par les surveillants, qui ont utilisÃ© deux extincteurs pour Ã©teindre les flammes avant lâ€™arrivÃ©e des secours.

Neuf personnes ont Ã©tÃ© incommodÃ©es par les fumÃ©es : un dÃ©tenu et huit surveillants pÃ©nitentiaires. Toutes ont Ã©tÃ© prises en charge Ã lâ€™unitÃ© de soins de la maison dâ€™arrÃªt, oÃ¹ des relevÃ©s de carboxyhÃ©moglobine (HbCO) ont Ã©tÃ© effectuÃ©s.

Deux personnes ont nÃ©cessitÃ© un transport vers le CHU Jean-Minjoz : un dÃ©tenu Ã¢gÃ© de 36 ans, conduit vers la cellule carcÃ©rale de lâ€™hÃ´pital, et un surveillant de 25 ans.

La police nationale Ã©tait prÃ©sente sur les lieux pour les constatations et la sÃ©curisation de lâ€™intervention.