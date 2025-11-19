Mercredi 19 Novembre 2025
Alerte TÃ©moin
AccueilActualitÃ©AgendaÃ‰tat civilMagazinesInfo traficMÃ©tÃ©oVotre communemonjob.infoAnnonces LÃ©gales
Politique Economie SociÃ©tÃ© Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse SantÃ© Nature Transports Loisirs
BesanÃ§on
Faits Divers

Incendie Ã  la maison dâ€™arrÃªt de BesanÃ§on : deux personnes blessÃ©es

PubliÃ© le 19/11/2025 - 17:35
Mis Ã  jour le 19/11/2025 - 17:35

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus ce mercredi 19 novembre vers 11h00 Ã  la maison dâ€™arrÃªt de BesanÃ§on, Louis Pergaud pour un feu survenu dans lâ€™une des cellules de lâ€™Ã©tablissement pÃ©nitentiaire.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Selon les premiÃ¨res informations du Sdis 25, lâ€™incendie a Ã©tÃ© rapidement maÃ®trisÃ© par les surveillants, qui ont utilisÃ© deux extincteurs pour Ã©teindre les flammes avant lâ€™arrivÃ©e des secours.

Neuf personnes ont Ã©tÃ© incommodÃ©es par les fumÃ©es : un dÃ©tenu et huit surveillants pÃ©nitentiaires. Toutes ont Ã©tÃ© prises en charge Ã  lâ€™unitÃ© de soins de la maison dâ€™arrÃªt, oÃ¹ des relevÃ©s de carboxyhÃ©moglobine (HbCO) ont Ã©tÃ© effectuÃ©s.

Deux personnes ont nÃ©cessitÃ© un transport vers le CHU Jean-Minjoz : un dÃ©tenu Ã¢gÃ© de 36 ans, conduit vers la cellule carcÃ©rale de lâ€™hÃ´pital, et un surveillant de 25 ans.

La police nationale Ã©tait prÃ©sente sur les lieux pour les constatations et la sÃ©curisation de lâ€™intervention.

feu incendie maison d'arrÃªt police prison sapeur-pompier

PubliÃ© le 19 novembre Ã  17h35 par Alexane
Soyez le premier Ã  commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

DÃ©couvrez en 5 Ã©tapes lâ€™IntermarchÃ©, aprÃ¨s travaux, de Chateaufarine Ã  BesanÃ§on

Il y a 50 ans, Bernard Loiseau arrivait Ã  Saulieu pour rÃ©volutionner la cuisine franÃ§aise
Offre d'emploi

Gobin ouvre un bar Ã  huÃ®tres dans les Halles Beaux-Arts Ã  BesanÃ§on

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualitÃ©s et Ã©vÃ©nements

Inscription
Connexion

Le SYBERT au cÅ“ur de la Semaine EuropÃ©enne de RÃ©duction des DÃ©chets du 22 au 30 novembre Ã  BesanÃ§on !
Offre d'emploi
publi info 4

Black Friday : des offres exceptionnelles Ã  ne pas manquer chez Boulanger BesanÃ§on

Le Grand BesanÃ§on recrute 6 EQUIPIERS ECO-CENTRE
Infos Pratiques

Gims et Sting en concert Ã  la Saline Royale dâ€™Arc-et-Senans
Jeu-concours

Gagnez vos places pour le spectacle de Samuel Bambi au festival DrÃ´lement Bien !

Quoi de 9 Ã  la Maison laGrange ?

Sondage

 4.88CÂ°
lÃ©gÃ¨re pluie
le 19/11 Ã  18h00
Vent
4.52 m/s
Pression
1008 hPa
HumiditÃ©
71 %
 