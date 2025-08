Incendie dévastateur dans l’Aude : 15 sapeurs-pompiers du Doubs envoyés en renfort

La police nationale de Besançon a récemment traité une affaire d’abus de faiblesse aggravé impliquant une femme de 50 ans, résidant entre Salins-les-Bains, Autoreille et Besançon. Les faits se seraient déroulés entre 2017 et 2025 et concerneraient le détournement de fonds au détriment de son fils adoptif. Lundi 4 août 2025, la suspecte âgée de 50 ans se présentait au service suite à convocation et était placée en garde à vue.