Bourgogne-Franche-Comté
Culture

Journées nationales de l’architecture 2025 : le programme en Bourgogne-Franche-Comté

Publié le 05/10/2025 - 17:33
Mis à jour le 03/10/2025 - 10:41

Les Journées nationales de l'architecture se tiendront du 16 au 19 octobre 2025 sur l'ensemble du territoire. Cet événement, organisé par le ministère de la Culture, explore pour cette 10e édition le thème : "Architectures du quotidien". À cette occasion, une cinquantaine d’événements sont prévus en Bourgogne-Franche-Comté. On fait le point sur le programmation. 

© Maison de l'architecture BFC
© Maison de l'architecture BFC

Du 16 au 19 octobre 2025, le grand public est ainsi invité à découvrir l’architecture du quotidien à travers des visites, ateliers, expositions, conférences et parcours inédits dans les villes et territoires de Bourgogne-Franche-Comté.

Cette édition est coordonnée, dans la région, par le Conseil régional de l’Ordre des Architectes de Bourgogne-Franche-Comté (CROA BFC), missionné par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), et en partenariat avec le réseau architecture.

Pendant quatre jours, de nombreux événements gratuits permettront aux habitants et visiteurs de découvrir autrement leur territoire. Découvrez une sélection d’événements proposés par le CROA BFC :

  • Dijon : le CAUE21 (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement), le CROA Bourgogne-Franche-Comté et la Ville de Dijon proposent un parcours famille à travers la ville. Au départ de la visite, un livret sera remis à chaque enfant contenant des informations pour mieux comprendre l’architecture, des jeux et des défis pour s’amuser en marchant… Les enfants pourront également participer aux ateliers, organisés par le CROA Bourgogne-Franche-Comté, pour plonger dans l’univers d’Archi et Basile avec l’autrice Sophie Bordet-Petillon.
  • Besançon : le CAUE25 organise un itinéraire à vélo afin de découvrir l’architecture contemporaine, un temps familial «Archi-jeux » et un atelier « Imaginez votre jardin ».
  • Poligny : le public pourra assister à la remise des prix du palmarès "Regards Jura 2025", organisée par le CAUE39. Ces prix récompensent des réalisations architecturales exemplaires réalisées dans le département. La cérémonie se déroulera, en présence de tous les maîtres d'œuvre et d'ouvrage des projets candidats, à la Maison du Comté. Elle sera précédée de la visite du bâtiment.
  • Nevers : le CAUE58 propose une balade commentée et dessinée en famille de la rue des Chauvelles, pour partir à la découverte de cet ancien faubourg et comprendre les évolutions de la rue et de certaines habitations.
  • Ronchamp : dans le cadre du projet de réhabilitation et d’extension du musée de la Mine Marcel Maulini, des visites du chantier sont proposées en présence de l’architecte mandataire, Arnaud Delziani de l'agence DLD.
  • Saint-Loup-Géanges et Demigny : le CAUE71 propose des visites d’automne, architectures et espaces publics en Saône-et-Loire, qui seront ponctuées de temps d’échanges avec les élus des deux communes et leurs maîtres d’œuvre respectifs.

Toujours à Besançon, la maison de l’architecture proposera également des ateliers : 

  • Atelier jeune public Habitat modulaire : Avec Colin Gravot, architecte et graveur. Imaginons et de représentons la façade d’un bâtiment modulaire, en mobilisant la linogravure, une technique d’impression artisanale. À partir d’un corpus de références architecturales, l’enjeu sera d’inventer collectivement des immeubles de logement composés de plusieurs modules, inspirés des constructions en « container ». Chaque participant disposera d’un morceau de linoléum rectangulaire symbolisant une unité de vie. La gravure permettra de personnaliser son bloc, en travaillant les ouvertures (rythme et dimensions) et la texture (bardage, briques, etc…). Ces blocs seront ensuite agencés par 4 ou 5, enduits d’encre, et imprimés sur papier, pour proposer une collection de façades diverses et variées. 5€
  • Exposition "De l’impossibilité d’oublier la mer - Anamnèse jurassienne" : Exposition photographique de Elisa Murcia Artengo. Entrée libre.

Mais également bien d’autres activités seront proposées à Morteau, Pontarlier, Montjoie, Vesoul, Poligny ou encore Morez. La programmation complète est à retrouver en ligne sur le site : https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/

Allez + loin

architecture maison de l'architecture

Publié le 5 octobre à 17h33 par Elodie Retrouvey
